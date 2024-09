Lali Espósito parodia al presidente Milei en 'Fanático', su nueva canción

Por todos es conocido —sobre todo por los argentinos— que la artista Lali Espósito y el presidente de Argentina Javier Milei no tienen una buena relación. Es más, ambos se han lanzado pullas en público.

Sus diferencias políticas les ha hecho enfrentarse en más de una ocasión. "Qué peligroso. Qué triste", escribió Lali Espósito horas después de que Milei ganara las primarias. Y desde entonces se han lanzado dardos.

En ese momento, el presidente fue claro: "Perdón, no sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones". Así hasta que el diligente ha querido compartir a la argentina en el enemigo cultural, al puro estilo de Donald Trump con Taylor Swift.

El presidente llegó a llamar a la artista "Lali Depósito", y defendió: "Robarle el plato de comida a la gente para hacer propaganda política es una doble estafa".

¿Una pulla musical?

Ahora, Lali Espósito ha contraatacado desde su propia música. La cantante ha lanzado Fanático, una canción pop rock donde lanza pullas a todo aquel que esté obsesionado con ella. Y en el videoclip hay una parodia de Milei.

"Es mi fanático, me vuelve loca", "Y su mayor fantasía es un día ser yo", "Yo entiendo qué te pasa: sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito", son algunos de los versos del nuevo single de la artista.

Con la garra del rock, Lali Espósito reivindica su sitio con esta canción. En su videoclip se puede ver cómo la argentina juzga a personas frente a ellas: algunas la intentan imitar, mientras otros simplemente parecer haters. Entre ellos se encuentra un hombre con patillas blancas postizas que parece que representa a Milei.

Así es Fanático

Casi un año sin lanzar nueva música, Lali sorprende con el primer single de su próximo álbum, que verá la luz en 2025.

Con esta canción la argentina se reinventa en el horizonte musical, desafiando los límites de su propio sonido. Su voz ahora se alza con fuerza y rebeldía rockera, sin perder la esencia y chispa pop que la define.

Portada de 'Fanático', single de Lali Espósito | THE ARTIST PUBLICIST

En el tema ofrece un comentario punzante sobre la sociedad contemporánea sin perder el toque de humor que la caracteriza, donde la risa y el juego se entrelazan con las fake news.