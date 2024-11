Lana Del Rey le da vuelta a 'Lasso' y marca en el calendario 'The right person will stay', su nuevo disco

Lana del Rey marca en el calendario su nuevo disco 'The right person will stay' | Gtres

Su voz melancólica y su estilo propio son su seña de identidad. La vimos nacer como artista con Video Games, con un videoclip sencillo a la par que efectista. A partir le han seguido nueve discos con los que Lana Del Rey no ha pasado desapercibida. Ahora, la artista de Born To Die ha anunciado la mejor de las noticias para sus fans: el lanzamiento de su nuevo disco, del cual ya conocemos varios detalles.

Fecha y detalles de 'The right person will be', el próximo disco de Lana del Rey

Será The right person will stay el próximo trabajo discográfico de la cantante de Summertime Sadness. Un disco en el que, tal y como ha avanzado Lana en redes, constará de trece canciones. Detrás de este disco están Zach Dowes, Jacj Antonoff, Luke Laird y Drew Ericson, entre otros profesionales de la música.

En el post de redes, vemos un diseño en blanco y negro con Lana Del Rey de perfil con una mirada fija. Una foto que puede evocar nostalgia gracias a su diseño y que por cierto, tal y como ha comentado, es cortesía de su hermana, la fotógrafa Caroline "Chuck" Grant. La fecha de lanzamiento será el próximo 31 de mayo.

De esta forma, Lana Del Rey toma un cambio de rumbo en su trabajo, Recordemos que en un principio, el nuevo disco de la artista se llamabaLasso, y que vendría con un estilo más country.

No obstante, tal y como dio a conocer en Vogue Italia el pasado mes de octubre, la artista ya avanzó que este trabajo ya podría venir publicado con otro título y con un estilo con el que no se reconocía.

"Quería que este disco fuese un reflejo de la persona que soy hoy(...) Podría transformarlo en un estilo más 'gótico sureño', como debería de haber sido al inicio, y menos country.", explicó en Vogue.

A lo que añadió que estaba entrando en "una nueva era"."Tiene que ver con vivir en Oklahoma y sentirse diferente" ha asegurado.

Recordemos que el pasado mes de septiembre, Lana del Rey, se casó con el guía turístico de caimanes, Jeremy Dufrene, tras conocerse en 2019.

De sus próximos conciertos a su último single

Este lanzamiento llega poco después de que la artista de Say Yes To Heaven diera a conocer sus fechas por Reino Unido e Irlanda, donde ofrecerá un panel de conciertos con los que sus fans podrán ver a la artista en Cardiff, Glasgow, Liverpool, Dublín y Londres.

Esta noticia llega casi 5 meses después de su último lanzamiento, Tough, de la mano de Quavo. Un tema que mezcla el estilo propio de la cantante con el fraseo del rapero estadounidense.