Las mejores canciones para una terrorífica noche de Halloween

CELEBRITY MANAGER

Una fiesta sin una buena playlist no es nada. Y las de Halloween no podían ser menos. Y es que nuestras celebrities preferidas nos han regalado grandes canciones para ambientar una terrorífica noche de diversión: temas oscuros, videoclips terroríficos, historias aterradoras… Nuestro #CelebrityManager nos hace un buen cocktail con los temas que no podrán faltar en tu playlist para la fiesta de Halloween. ¡Y ya verás como el éxito está asegurado!