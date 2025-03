Leiva habla de la ansiedad y de cómo, inconscientemente, llena sus canciones de referencias

El disco Gigante de Leiva estaba cerrado cuando uno de los mejores amigos el cantante, que en ese momento estaba atravesando una depresión, le dijo una frase que le sirvió como punto de arranque para componer Caída libre.

"Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde", contó el artista antes de lanzar el tema en el que colabora por primera vez con Robe Iniesta (exvocalista de Extremoduro). "Lo escuché desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía. Semanas después, me animé a enviársela".

El madrileño dibuja la depresión en este tema, en el que describe verso a verso qué es caer en la lona. Él lo sabe bien porque lleva conviviendo con la ansiedad, o con "el bicho" como él la llama, desde 2013 y lo ha hecho protagonista de muchos de sus temas. " Siempre me pasa lo mismo: escucho el disco terminado y me doy cuenta de que incluyo más pensamientos de los que soy consciente cuando compongo”, reconoce en una reciente entrevista con El País Semanal refiriéndose en concreto a su próximo disco, que sale a la venta el viernes 4 de abril.

El cantante cuenta en el extenso reportaje, con motivo de la grabación de su séptimo álbum de estudio en Sonic Ranch, que todo empezó cuando estaba iniciando su carrera en solitario. Habían pasado dos años de la separación de Pereza y se le juntaron varias noticias de golpe. Leiva enumera los frentes por los que se sintió traicionado y cuenta eso le llevó a vivir su primer ataque de pánico.

"Los médicos lo llaman despersonalización o desrealización. Es como si me saliera de mí y me quedo con la sensación de que me voy a desmayar todo el tiempo. Pasa de cero a cien y no puedes hacer nada", sigue explicando en la entrevista, en la que hace una descripción aún más gráfica de sus sensaciones. "Imagínate que estás en ayunas, te fumas un porro de marihuana y te tiran a la Gran Vía en el momento de más tránsito. Esa locura es lo que sientes. Te sales de ti, las cosas suceden en off y piensas que en ese agobio te vas a desplomar".

La ayuda incondicional de Macarena García

Leiva, quien nunca ha ocultado sus problemas de salud mental y que en 2021 reconoció en El Hormiguero que el Diazepam le llevó a salvar de algún susto, confiesa que llegó a depender del orfidal. Por suerte, todo eso ha pasado y reconoce que gran parte se lo debe a su expareja Macarena García, con quien tuvo una relación de ocho años.

"Me ayudó de verdad. Me curó durante muchos años. Ni la medicación ni la terapia hicieron tanto como Maca. Es una de las personas más importantes de mi vida y en las que más creo. Estoy eternamente agradecido por el amor que tuvimos", dice el cantante, que le dedicó el Goya a Mejor canción original por La Llamada en 2018.

La ansiedad y los ataques de pánico no han desaparecido pero ha aprendido a convivir con ellos. "Con los años he ido domándolos, aprendiendo a convivir con ellos porque nunca han desaparecido. Desaparecieron los episodios más agresivos pero de vez en cuando tengo recordatorios fuertes", dice el cantante, que ahora domina mejor la situación: "Lo que pasa es que me asustan un poquito menos".