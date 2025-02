Así nació 'Caída Libre', la esperada colaboración de Leiva y Robe

El disco Gigante ya estaba cerrado cuando llegó Caída Libre, la colaboración de Leiva y Robe Iniesta a la que exintegrante de Pereza no podía decir que no. Colaborar con el de Plasencia era un sueño por cumplir.

"Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", apuntó el cantante al compartir en sus redes un adelanto del single, el último tema que saldrá antes del lanzamiento de su disco Gigante.

A Leiva le llegó la canción de una charla con uno de sus mejores amigos. "Atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona. Un día me leyó un verso: 'Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido'. ¡Qué brillante manera de retratar la depresión!", explicó sobre el punto de arranque de este tema.

La frase le sirvió de inspiración. "Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde", contó el artista, que lo vio todo claro rápidamente: "Escuché a Robe desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía. Semanas después, me animé a enviársela".

Robe le sugirió unos ajustes, como se puede ver en el primer vídeo que compartió Leiva de la canción. "Robe, ahí te mando el pedacito nuevo incluyendo el verbo remontar que es lo que a ti te gustaba", dice el cantante en la grabación.

"De repente, ahí estaba Robe cantándome el estribillo al teléfono. Se ha implicado como nadie colaborando conmigo. Hemos debatido y charlado durante meses sobre palabras, verbos, melodías, puntos y comas. En el punto de carrera en el que está me deja un gran aprendizaje su entrega. ¡De esos procesos que no se olvidan!".

La historia tiene otro final feliz para Leiva: "Mi amigo hoy levanta las persianas como un acto mecánico más, sin importancia. Él siempre fue incondicional de Robe, me gusta pensar que su voz vino a sacarle del hoyo".