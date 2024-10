Llega algo 'Gigante': Leiva estrena la canción que da título a su nuevo disco, que ya tiene fecha de estreno

Instrumentales a lo Breaking Bad y retazos nostálgicos del sonido de Pereza, con una letra sofisticada, pulidas y sinceras.

Leiva vuelve a poner toda su alma de artista en Gigante, primer adelanto del que será su nuevo álbum. El artista madrileño ha escogido la primavera de 2025 para estrenar el que será su séptimo trabajo disco discográfico, que también se llamará Gigante.

El video del tema, dirigido por Zipi, Gonzaga Echegaray y Juan Sevilla y producido por Blur, no es un plano secuencia continuo, pero casi lo consigue a simple vista. Aunque hay falsos cortes, la sensación lleva a seguir a Leiva en su particular 'get ready with me' en una mañana bucólica protagonizada por la naturaleza salvaje. Después de casi un año de desconexión, Leiva vuelve con más lucidez compositora. Su esencia, intacta, se mantiene a cada paso que da.

El anuncio del regreso de Leiva llega cuando aún no se ha cumplido ni una vuelta al sol desde que nos regalase el single Sashimi, con el que cerraba dos años seguidos del tour Cuando te muerdes el labio. Además, en estos últimos y vertiginosos meses, tampoco ha parado: desde el corrido La mordida del gran Pitbull Cruz (feat. El David Aguilar), hasta todo el trabajo de producción y composición de la nueva música de Joaquín Sabina (la más reciente Un último vals), pasando por diferentes colaboraciones y encuentros con buenos colegas, incluidos shows por México con su terapéutica banda The Guapos.