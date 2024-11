Todas las veces que Leiva se ha desnudado (literalmente) en su música

Leiva estrena Gigante, el que se convierte en el primer single de su próximo álbum homónimo, que verá la luz en 2025. El cantante calienta así con su sexto álbum en solitario, pero no solo sube la temperatura en lo que respecta a la música.

El rockero se desnuda (literalmente) en su nueva canción, demostrando que mostrarse de esta manera es la forma más transparente de transmitir todas emociones que ha volcado en el nuevo tema.

Un Leiva sin ropa anunciaba su nuevo single en forma de portada, lo que llamó la atención de los fans del cantante. Pero en el videoclip el músico también se deja ver de forma muy íntima, mostrándose solo en ropa interior en más de un plano, dando vueltas por su casa.

Gigante está protagonizada por instrumentales a lo Breaking Bad y retazos nostálgicos del sonido de Pereza, con una letra sofisticada, pulidas y sinceras.

El videoclip no es un plano secuencia continuo, pero casi lo consigue a simple vista. Aunque hay falsos cortes, la sensación lleva a seguir a Leiva en su particular get ready with me en una mañana bucólica protagonizada por la naturaleza salvaje.

Sin embargo, en Gigante no es la primera vez que Leiva se desnuda. En los proyectos musicales a lo largo de su carrera se le ha podido ver más de una vez sin ropa. Recopilamos los desnudos del rockero:

Su desnudo integral en 'Sashimi'

A principios de este 2024, Leiva estrenaba el tema Sashimi, con el que sorprendió con un íntimo videoclip.

El vídeo musical dejaba ver al artista en distintas escenas cotidianas, con amigos, recolectando, cogiendo el metro, bailando, corriendo... Y, en un momento de la producción, aparece totalmente desnudo en la ducha, sin censura.

Aunque son solo unos segundos, el artista añade este frame como parte de su vida más normal y corriente. El desnudo no parece un problema para el cantante, pues en Sashimi también aparece sin ropa tocando la guitarra, sin camiseta haciendo footing y frente al espejo.

Solo con sombrero en 'Como si fueras a morir mañana'

En 2019 y como parte de uno de sus mejores álbumes, Nuclear, el artista decidió mostrarse desnudo en el videoclip de su éxito Como si fueras a morir mañana.

En las imágenes solo aparece él en distintos planos que dejan ver su desnudez, sobre todo de torso hacia arriba. Con su cuerpo juega con las posturas, los movimientos más típicos de un rockero y los gestos de vulnerabilidad y emotividad.

Eso sí, por mucha ropa que se quite, Leiva mantiene su característico sombrero, que forma ya parte de él después de tantos años luciéndolo.