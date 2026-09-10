Luis Fonsi anuncia su nueva gira mundial: así será el ‘Mar Infinito World Tour 2027’

La estrella puertorriqueña Luis Fonsi vuelve a los grandes escenarios con Mar Infinito World Tour 2027 una nueva gira internacional con la que recorrerá Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia con un punto de partida muy especial para el cantante: el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, su tierra natal, el 20 de febrero de 2027.

Una gira cuyo nombre ya da una idea de la trascendencia que tiene para el cantante, ya que conecta directamente con la relación que mantiene con el mar y con Puerto Rico. Ha sido el propio Luis Fonsi quien ha explicado que crecer en la isla significó tener siempre el océano cerca y entender que, detrás del horizonte, siempre hay algo más por descubrir.

Un nuevo proyecto que representa el momento vital en el que echa la vista atrás para valorar todo lo recorrido, mirando a un futuro igual de prometedor.

La gira llega, además, cuando Fonsi prepara un nuevo álbum para comienzos de 2027 tras haber presentado canciones como Me Despido y Cambiaré. El propio cantante ya había adelantado que el lanzamiento del disco serviría como punto de partida para una nueva gira mundial.

Sin embargo, el recorrido aún sigue siendo una incógnita al haber desvelado únicamente la fecha de arranque en Puerto Rico, pero sus fans de todo el mundo esperan con ganas el resto de confirmaciones, sobre todo sus fans en España, donde cuenta con un gran apoyo al haber participado también en diferentes talent shows.

El repertorio promete recorrer distintas etapas de sus más de dos décadas de carrera, con hits como Despacito, Échame la culpa, No me doy por vencido o Imagíname sin ti.