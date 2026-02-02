Luis Fonsi se lanza a la salsa en 'Cambiaré': "Hoy la gente no tiene miedo a hacer nada, hace 20 años éramos muy cuadriculados"

Luis Fonsi es ya amigo de la casa. El cantante puertorriqueño ha estado en todos los estudios de Cuerpos especiales y este lunes ha venido al nuevo espacio para presentar Cambiaré, su colaboración con Feiden la que los dos artistas dan un giro hacia la salsa.

"Es la primera vez que hago algo así", ha contado a Eva Soriano y Nacho García para luego confesar que se siente "muy emocionado". "Llevo 27 años en esto y hacer algo que no había vivido te da ese mariposeo, esos nervios...", ha añadido el intérprete que quiere que esta canción contagie de energía y buen rollo a la gente. "No solo de mi país, sino de todo el mundo".

Para el cantante, la música tiene esa cosa tan bonita de permitirnos "arriesgar y hacer cosas diferentes" y en Cambiaré lo hacen tanto él, reconocido artista pop, como Feid, un maestro del reguetón.

"Más que cambio, yo creo que es evolución natural. La música es cíclica y uno se va contagiando de lo que va pasando", ha seguido sobre el giro que ambos dan en la canción y que habría sido impensable hace años.

"Lo que me gusta es que hoy en día la gente no tiene miedo a hacer nada. Las nuevas generaciones no escuchan las canciones por géneros sino por los artistas o dicen me gusta o no me gusta", ha continuado. "Hace 20 años éramos más cuadriculados, no me puedo salir de mi género porque la gente no me va a creer. Eso fue lo que me animó a hacer algo diferente", ha añadido sobre el germen de este tema que escribió con la guitarra y vio cómo poco a poco fue naciendo la clave salsera.

Al escuchar los primeros acordes lo tuvo claro: "En lugar de hacerlo con un artista tropical, voy hacerlo con un artista urbano para que le dé otro rollo". Así fue cómo entró Feid en la ecuación. "Tanto Colombia como Puerto Rico son países salseros. Él me dijo que se crio escuchando salsa con su papá. Lo siente natural, se sienta honesto aunque no sea lo que está acostumbrado a hacer", ha seguido sobre su colaboración.

De Feid nació la idea de presentar la canción en las fiestas de la Calle San Sebastián de Puerto Rico, donde grabaron el videoclip dos semanas antes de la celebración. Cuando Luis Fonsi le contó la importancia de la fiesta que se celebraría en ese mismo lugar 15 días más tardes y el colombiano vio la oportunidad. "Me dijo, y si venimos aquí...". Fueron y montaron una actuación legendaria.

Aunque para legendario, el último concierto de su gira 25 años en el que contó con Juan Luis Guerra para interpretar Llegaste tú. No pudo contener la lagrimita, al fin y al cabo es un tema que Fonsi escribió a su hija. "Yo no soy mucho de hablar pero ese día estaba tan emocionado y era la primera vez que la cantamos en directo. La grabamos en 2015 y no la habíamos cantando en vivo nunca", ha explicado el intérprete para seguir confesando su admiración por el dominicano. "Fue una gira muy de corazón".

La entrevista ha terminado hablando de los BackStreet Boys a los que Fonsi estuvo viendo este verano en Las Vegas. "Mi favorito es AJ", ha confesado el cantante para soltar en exclusiva que son muy amigos y están haciendo algo juntos.

"Vivió muchos años en Orlando, éramos muy amigos en Orlando", ha añadido el intérprete, al que le gusta el rollo malote del cantante. "En una boyband me gustaría ser el malo pero no me pega", ha terminado antes de enfrentarse al duelo de karaoke con Eva Soriano y Nacho García, que se ha cerrado con un dúo de la presentadora y el cantante. ¡Puro flow!