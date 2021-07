"Macabro": Críticas al homenaje musical de Fórmula Abierta a Álex Casademunt por lo que dice la letra

La muerte de Álex Casademunt el pasado mes de marzo dejó conmocionados a los fans de toda una generación de Operación Triunfo. El joven cantante debutó en uno de los programas de televisión más exitosos y a partir de ahí comenzó una carrera musical que, aunque tuvo idas y venidas, siempre se mantuvo a flote. Hizo programas de televisión, colaboraciones e incluso fundó un pequeño negocio de calcetines.

Así, los que fueran sus compañeros en el grupo Fórmula Abierta han querido lanzar una canción que llevaba guardada dos años como homenaje póstumo al cantante. No se trata de un tema personalizado, sino que Geno, Casademunt y Javián la grabaron con la intención de publicarla algún día, pero esa fecha no había llegado hasta ahora.

Muchos seguidores se han quedado sorprendidos al escuchar los versos de la canción. "Siento que me estoy muriendo, cómo el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos", dice el tema, que lejos de ser una balada tiene ritmos muy bailables.

Desacertado, de mal gusto, macabro... Esos son solo algunos de los adjetivos que los tuiteros han dedicado al tema, que aunque según Geno es "un regalo para Alex", no ha sido visto con buenos ojos por buena parte del fandom de OT.