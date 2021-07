¿Acierto o error? En Twitter tienen claro que la forma elegida por Fórmula Abierta para promocionar la nueva canción del grupo, la última de Álex Casademunt , es un fallo monumental. Geno Machado no lo ve así. La cantante ha respondido a los haters de Twitter y no ha dejado lugar a réplica: "Caso cerrado".

"Siento que me estoy muriendo...", dice Contigo me quedo, la nueva canción de Fórmula Abierta, el grupo formado por Geno Machado, Javián y Álex Casademunt. Es un parte más que pasaría desapercibida si no fuese porque es la parte elegida por la formación para promocionar el single, que ha visto la luz este viernes 16 de julio.

Por si no fuera suficiente, al fragmento lo acompaña una foto de los tres miembros del grupo, incluido Álex Casademunt, que perdió la vida el 2 de marzo en un accidente de tráfico. El chorreo de crítica al grupo ha sido inmediato.

La respuesta de Geno tampoco ha tardado en llegar. La cantante ha contestado a los haters de manera contundente. Sus palabras, dice, son las palabras del grupo, de la familia y de la discográfica:

"Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Álex y que nosotros tanto Javián, discográfica, su familia, repito, su familia y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado", apunta la artista, que antes de publicar este tuit respondió a una seguidora que, de manera educada, le sugirió que la elección musical era de "mal gusto".

"No sé, quizás cuando tantas personas lo dicen es para considerarlo, un besito y no me odies", le comentó la usuaria de Twitter, con la que Geno se mostró en total desacuerdo.

"Considero que ver a malas una letra de amor con millones de metáforas por Dios es sacar las cosas de su sitio. En fin, una pena que penséis así. A Álex le gustaba mucho este tema y por eso no quisimos dejarlo en un cajón. Lástima que lo veáis mal", escribe la cantante.

Escucha 'Contigo me quedo'

La parte elegida para promocionar Contigo me quedo es la parte que corresponde al estribillo. Dice así:

Siento que me estoy muriendo

Cómo el corazón se para

Y hasta me falta el aliento

Me resucitas a besos

Con tan solo rozar tu cuerpo

Haces que olvide lo ajeno

Y para este amor ya no hay freno

Y aunque digan lo que digan

Contigo me quedo

La canción llevaba dos años guardada en el cajón debido a las restricciones por el coronavirus. "Al final fue imposible grabar el vídeo con Álex. Da igual la forma, es música y ya eso es suficiente. Tengo que decir que es el tema de Fórmula Abierta que más me gusta", escribe Javián al anunciar la publicación.