Madrid se entrega a la psicodelia y el desenfreno de Rauw Alejandro en el ‘Saturno World Tour’

Directo desde Saturno, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro ha convertido el WiZink Center de Madrid en una discoteca galáctica.

El reggaetonero de 30 años se ha hecho de rogar durante más de 30 minutos, pero los asistentes se lo han perdonado porque ha venido con las pilas cargadas para dar una lección de fiesta, baile, diversión y sensualidad a sus fanáticos madrileños, que se han entregado en cuerpo y alma a los ritmos urbanos del intérprete de Baby Hello.

El artista ha condensado en un show de más de dos horas los mejores éxitos de sus tres álbumes de estudio: Afrodisíaco, Vice Versa, y Saturno, que da nombre a su tour mundial y por el que se rige la estética de sus espectáculos, con un concepto futurista muy marcado y que sus fans han seguido a rajatabla: raro ha sido no ver a alguien vestido con el dresscode metalizado de los conciertos de Rauw.

La psicodelia y el desenfreno se han apoderado de las 16.000 personas que se han reunido en el WiZink Center para hacer un viaje espacial por los mundos de Rauw Alejandro, donde ha cantado sobre todo para todas las mujeres, casadas y solteras.

"Todas mis canciones son para las mujeres"

El artista ha asegurado que todas sus canciones son por ellas: "Yo siempre le he escrito a las chicas, todas mis canciones son para las mujeres, fuerte el aplauso para todas las mujeres en la noche de hoy, gracias por inspirarnos", ha asegurado después de cantar rodeado de lencería femenina.

El intérprete ha puesto al estadio entero a bailar y perrear con De Carolina, Desenfocao, Party y Sexo Virtual, aunque también ha conseguido tocar la fibra sensible con Museo, Tiroteo, Lejos del cielo y Aquel Nap Zzzz, donde incluso él mismo se ha emocionado.

Tampoco ha faltado un chupito de Whisky entre canción y canción para aguantar en lo más alto.

Chris Palace y Lyanno, los invitados de la noche

Rauw Alejandro no ha cantado solo. El artista puertorriqueño ha contado con dos grandes invitados en su show del Saturno World Tour en Madrid: Chris Palace y Lyanno.

Previo a cantar Gatas, el reggaetonero ha animado a todos sus fans a perrear bien duro: "En la oscuridad es donde se perrea rico, donde se hacen todas las maldades", ha asegurado antes de que entrase Chris Palace para interpretar este tema con él. El artista también le ha dejado un hueco para catar un medley de sus canciones y darle visibilidad a este artista emergente en su paso por España.

Cuando sus fans pensaban que no podía haber más sorpresas, el cantante Lyanno ha aparecido sobre el escenario, directo desde Puerto Rico para cantar junto a Raúl Lokera, A Sola y Toda Remix, canciones con las que el público lo ha dado todo y han sacado los pasos prohibidos, como Rauw Alejandro y su famoso movimiento sensual de "chingar el piso".

Por si fuese poco dos invitados en una sola noche, Rauw ha querido tener un detalle más con sus seguidores, y ha subido a unos 10 fans sobre el escenario para perrear frente a todo el estadio al ritmo de su música, un gesto increíble que le honra como artista y con el queha conseguido romper esa barrera de la utopía inalcanzable entre fan y famoso.

Canta Beso pero sin señales a Rosalía

En su cocierto en Barcelona, Rauw cantó por primera y última vez en directo Hayami Hana, la canción que le dedico a Rosalía tras su ruptura. "No la voy a volver a cantar nunca en mi vida", aseguró el artista, que le dedicó el concierto completo a su expareja en su ciudad natal.

En la capital no ha habido rastro de este melancólico tema, pero tampoco de Rosalía. El artista se ha reservado sus pensamientos y emociones para sí mismo y no ha hecho referencia a su exprometida en todo el concierto, aunque sí ha reflexionado sobre el mal de amores, un tema del que ha asegurado que lleva hablando desde los primeros shows de su tour, y no ahora.

"Es muy difícil olviar a alguien con quien te imaginabas el resto de tu vida"

"Es muy difícil olviar a alguien con quien te imaginabas el resto de tu vida", ha reflexionado Alejandro antes de de interpretar Hoy Aquí, una canción que habla sobre una ruptura. "De ti mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimos, ojalá estuvieras hoy aquí, para continuar lo que no pudimos", dice la letra.

Llegando prácticamente al final del concierto, el artista no se ha podido resistir y ha cantado Beso, su canción con la catalana, causando la mayor euforia de todo el concierto. "Tenía que hacerlo aquí en Madrid, que se escuche fuerte", ha reconocido Rauw mientras empezaba a sonar la intro de su tema más famoso.

Después de cantar esta canción tan sentimental, Rauw Alejandro se ha despedido por todo lo alto con Baby Hello y Punto 40 entre saltos, gritos, bailes, fuego, luces, humo y confeti, coronándose como uno de los artistas urbanos más grandes del momento y con una de las giras más ambiciosas.