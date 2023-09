Rauw Alejandro canta entre lágrimas 'Beso' y 'Hayami Hana' para Rosalía en Barcelona: "No la voy a cantar nunca más en mi vida"

Rauw Alejandro ha vivido una noche compilicada en su concierto en Barcelona.

El puertorriqueño se encuentra de gira por españa con el Saturno World Tour, la gira de su último disco, y acaba de hacer una parada en Barcelona, tierra de su expareja Rosalía y lugar al que considera su "segunda casa" después de todo lo vivido.

El intérprete de Punto 40 ha empezado el show con unas palabras en catalán dedicadas a sus a fans: "Bona nit Bracelona, T'estimo molt Barcelona. Aquesta es la segunda ciudad que me siento en casa, muchas gracias por acollir-me, desde siempre, el cariño que me dan desde el primer día. El meu català és una miqueta millor. Avui som aquí a disfrutar ya olvidar los problemas".

El artista ha ofrecido un emotivo y único momento para sus fans catalanes, con los que se siente especialmente conectado, y ha interpretado por primera vez desde su lanzamiento Hayami Hana, la canción en la que se abrió en canal tras su ruptura con la Motomami, toda una declaración de intenciones a la cantante.

"No les voy a mentir, tenía un poco de nervios de venir aquí a Barcelona, pero es porque ustedes son muy especiales para mi. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voya hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la se muy bien porque la hice de corazón, la tiré ahí toda una noche ahogando las penas. Si tú te la sabes, acompáñame", ha dicho antes de cantarla.

Además de cantar por primera y última vez la canción que le compuso a la catalana tras su ruptura, Rauw Alejandro ha cantado Beso —uno de los tres temas que tiene con Rosalía— por primera vez desde que no están juntos.

El intérprete ha cantado la canción visiblemente afectado y entre lágrimas, pues los fans consiguieron capturar el momento en el que se apreciaba el brillo en los ojos de Rauw mientras la cantaba.

El artista ha terminado secándose las lágrimas mientras sus fans cantaban el coro de la canción a pleno pulmón.

Los asistentes se han mostrado muy agradecidos por redes sociales de haber vivido este emotivo momento, que también les sacó unas lágrimas a ellos.