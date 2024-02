Magüi respira hondo en pleno concierto de Ginebras para llamar la atención al público: "¿Va todo bien?"

Las faltas de respecto a los cantantes se han convertido, desgraciadamente, en la tónica habitual en muchos conciertos. Las Ginebras las conocen bien y, de hecho, este sábado 24 de febrero su vocalista Magüi las experimentó en su concierto en Gijón.

La gallega intentó contar al público del Teatro Albéniz la historia de La típica canción pero no lo consiguió. El murmullo constante de los asistentes hizo que interrumpiese varias veces su discurso e incluso se parase a preguntar: "¿Va todo bien?".

Y sí, todo iba bien, pero el público no dejaba de hablar... y no dejaba de hablar. La interrumpieron hasta que finalmente se desconcentró y tuvo que empezar casi de cero para finalmente desistir y ponerse a cantar.

El vídeo, grabado por una fan indignada, fue compartido en redes por su compañera Sandra Sabater, que se dirigió muy indignada a los asistentes al bolo.

"Si no os molan las chapas, no vengáis a un bolo de Ginebras y si no vais a respetar al de al lado (ya no digo a nosotras, eso es hasta secundario), tampoco vengáis", apuntó en X.

Sandra publicó el mensaje después de preguntarse si merecía la pena responder a los críticos o invitarles a un bolo con un cronómetro "y que midan los minutos que hablamos y los que cantamos". "¿Le explico que la canción que íbamos a cantar era otra y que esto era un INTENTO de abrir nuestro 🤍, o pasando?", se preguntó para luego responder.