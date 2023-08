Marc Seguí comparte un fragmento de 'Mariposas', su nueva canción, y pide ayuda a sus fans para terminar de escribirla

Hace unos días Marc Seguí compartió un adelanto de su nuevo tema, Mariposas, en sus redes sociales. Ahora, el cantante de Tiroteo ha revelado que la canción está sin terminar y ha lanzado un concurso entre sus fans para que le ayuden a escribir la última parte.

“El tema está ready (listo), me falta solo un versito. Lo que he hecho ha sido subirlo a Tiktok con un verso abierto para que cualquier persona que cante o que le apetezca meter un versito pues que lo meta”, dice el artista.

“El verso que más me guste tendrá un premio que lo pone en la descripción del video (meterlo en la canción final)”, continúa explicando. “No tengáis vergüenza que con vergüenza no se llega a ningún lado mi gente”, termina diciendo el cantante para animar a sus fans.

Para promocionar su acción, el intérprete ha subido otro vídeo en tono más irónico. “¿Te gusta cantar en público pero nunca lo has hecho por vergüenza? Ha llegado tu oportunidad, ve al verso abierto de Marc Seguí y deja tu versito ahí. Puede ser una gran oportunidad”, expresa con voz de teletienda.

Problemas con las reglas

Muchas personas ya se han lanzado a escribir sus versos para Mariposas pero no han llegado al intérprete de 360 como esperaba. “Veo que mucha gente me está escribiendo versos en los comentarios del TikTok. Hay que hacer un dúo y cantar. Pensaba que conocíais la dinámica pero no”, explicó en un vídeo de Instagram.

“TENEIS QUE HACER UN DÚO Y CANTAR CHIC@S! NO ME ESCRIBÁIS AQUÍ EL VERSO jejejejeje”, escribió también en los comentarios del vídeo. De esta forma la gente no solo debe componer la letra sino también cantarla y grabarse reaccionando al video de Marc Seguí.

La letra de 'Mariposas' que se conoce hasta ahora

Todo es de color de rosa, cada vez que te imagino.

Controlas mi corazón con un mando teledirigido.

Si te pones caprichosa hace lo que quieres conmigo.