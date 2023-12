María José Llergo da el salto internacional definitivo con su disco 'Ultrabelleza' y anuncia gira en Estados Unidos

El último octubre se despidió con el mejor de los regalos: el segundo álbum de la cantante de Pozoblanco (Córdoba), María José Llergo, que regalaba arte a raudales con Ultrabelleza, un trabajo que ha implosionado el género del flamenco y la electrónica y R&B para demostrar, una vez más, la capacidad brutal del género tradicional que nació en su tierra, Andalucía.

Con el final de año han llegado también las listas de los mejores discos de 2023 y, aunque ha tenido un breve recorrido este año por ser lanzado solo dos meses antes de terminar, la realidad es que el disco de la andaluza de 29 años ha logrado colarse en los rankings de mejores trabajos del año de medios internacionales que gozan de prestigio en la industria, como la lista de La mejor música de artistas latinos y españoles en 2023, de Pitchfork, Los mejores álbumes de 2023, de NPR, o El Top 50 Álbumes en español de 2023, de Rolling Stone.

Los reconocimientos se acumulan a su paso, incluido el Goya y uno de los medios generalistas más importantes del mundo, The New York Times. Llergo se ha terminado de consagrar con un álbum experimental en el que ha utilizado sus raíces para volar: "Necesitaba sentir que mis raíces eran alas", contaba en su entrevista en Cuerpos especiales.

Familia, fe, muerte o amor son algunos de los temas de los que habla en este último trabajo, en el que la variedad y fusión de géneros juega la misma liga. Un disco que ha contado con la ayuda de la también cantante andaluza Zahara y el productor Martí Perarnau.

Gira de María José Llergo en Estados Unidos en 2024

Tras eclipsar la capital española el pasado 18 de diciembre con un show de Ultrabelleza Tour, la artista ha anunciado este miércoles su primera gira en Estados Unidos, una consecuencia más de su proyección y su reconocimiento internacional, este 2024. "Aún tienen que pellizcarme para creerme todo lo que está pasando con este disco… 😭🤍", comenzaba en el comunicado la cantante cordobesa.

"Haces un disco con toda tu alma y tus fuerzas… pero jamás esperas que ese disco salga destacado en el @nytimes o en los medios de música mundiales que llevas admirando toda la vida… gracias @nprmusic @rollingstone @pitchfork for having me here 😭💕 its a dream. See you sooooon", reconocía aún impactada la intérprete.

Así, las fechas y lugares en los que se podrá disfrutar del espectáculo de la cantante serán:

3 de marzo | Chicago, Instituto Cervantes

6 de marzo | Seattle, The Triple Door

8 de marzo | San Francisco, Great American Music Hall

10 de marzo | Los Ángeles, Luckman Fine Arts Complex

13 de marzo | Boston, Crystal Ballroom

15 de marzo | Nueva York, Le Poisson Rouge

19 de marzo | Philadelphia, City Winery

A la espera todavía del anuncio de su gira nacional, todo indica que el tour de la cantante en su tierra será intenso y pasará por numerosas ciudades españolas.

María José Llergo: "He hecho una versión de 'Mediterráneo' de Serrat que va a salir en nada"