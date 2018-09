Mariah Carey regresa con el single ‘GTFO’, el adelanto de su próximo álbum

Mariah Carey vuelve con GTFO, el acrónimo de Get The Fuck Out, el adelanto de su nuevo álbum que saldrá a la venta este año.

Este tema es el aperitivo de su próximo trabajo discográfico, con el que intenta despertar el apetito de los fans para otro single, With You, cuyo lanzamiento está programado para el 5 de octubre. Tanto GTFO como With You estarán incluidas en el que será su quinto disco y el primero de estudio desde 2014.

GTFO, producida por Nineteen85, ganador de múltiples premios ASCAP y nominado a los Grammy, que también ha trabajando con Drake y Jordan Manswell (Daniel Caesar), es una canción muy sensual, de ritmos R&B, que viene acompañada de un videoclip dirigido por Sarah McColgan y protagonizado únicamente por Mariah Carey.

El anuncio del lanzamiento de nuevas canciones marca el regreso la artista, que actualmente está trabajando en los toques finales a su próximo álbum.