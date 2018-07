Marien Baker estrena el vídeo de su segundo single ‘Live forever’

Marien Baker estrena videoclip de su segundo sencillo, Live Forever, de nuevo junto a Shaun Frank, vocalista de la banda canadiense The Envy. La artista lanza el video, dirigido por Javier Gesto, a escala mundial a través de todas sus plataformas digitales.

La DJ española está introduciéndose en el panorama de la música electrónica a nivel global. Con su debut Unbreakable en 2013, Baker alcanzó los puestos más altos de las listas dance de iTunes y radios en varios países. La artista sorprende por la técnica y enérgica actitud que derrocha cada vez que sube a la cabina. Muestra de ello lo vemos al escuchar la fuerza de sus temas, cargados de elementos house y electro.

Marien Baker comenzó su carrera a los 15 años pinchando como DJ en los clubs de su ciudad natal, Valencia. En 2012 salió vencedora de la edición española del concurso 'She Can DJ', hecho que le sirvió para ganarse un hueco en la mayoría de salas y clubs reconocidos de medio mundo, incluyendo Space en Ibiza, Ministry of Sound en Londres y Stadium en Yakarta, entre otros. La artista ha compartido cartel con Nervo, Norman Doray, Wally López o Steve Lawler.

Descárgate Live forever de Marien Baker en