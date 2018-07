Martin Solveig, telonero de Madonna en España, estrena EP: The Night Out

Cuando Martin Solveig presentó The Night Out en los 20 años de Pete Tong en BBC Radio 1 y el veterano disc jockey le suplicó una copia, ya se intuía que la producción tendría un futuro brillante.

Varios meses más tarde, y después de haber contribuido en el último álbum de estudio de Madonna MDNA, Martin Solveig se centra en su carrera para volver a producir temas propios.

The Night Out incluye 10 cortes de su disco Smash como su exitoso Hello, Can't Stop, Ready 2 Go, Big in Japan y el homónimo The Night Out remezclados por A-Track, Madeon, TheFatRat o Maison & Dragen.

Escucha The Night Out (Madeon remix) de Martin Solveig: