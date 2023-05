Más allá de 'Tattoo' y 'Euphoria': otras canciones de Loreen

Termina una edición increíble de Eurovisión que coronó a Loreen como la vencedora gracias a su tema Tattoo. El certamen tuvo lugar en Liverpool y tal y como se esperaba, fue la artista sueca la que recogió el micrófono de cristal por segunda vez.

Una canción profunda, una voz enigmática y una puesta en escena asombrosa le concedieron a la ganadora 583 puntos, arrasando sobre todo en el voto del jurado.

Loreen hizo historia porque se convirtió en la segunda persona que gana Eurovisión por segunda vez. La anterior victoria ocurrió en 2012 y en ese momento se presentó con Euphoria, una canción bastante similar a la de este año. También enamoró a la audiencia y el jurado y se alzó con 372 puntos.

Las otras canciones de Loreen más allá de Eurovisión

Aunque más allá de lo que muchas personas creen, la artista sueca no solo está vinculada a este certamen y cuenta con una larga trayectoria en la música.

En 2005, lanzó al mercado su primer single The snake junto al grupo Rob'n'Raz. En los próximos años, fue la persona que puso la voz para la versión sueca de las canciones de películas como La Bella durmiente, Shrek Tercero, Barbie Mariposa y Los Pitufos.

Loreen estrenó en 2011 My heart is refusing me, un single con el que se presentó al Melodifestivalen, la preselección sueca, sin embargo, no fue escogida.

En 2012, tras su victoria en Eurovisión, salió a la luz su primer disco llamado Heal, en el que se incluía su famosa Euphoria.

A lo largo de estos años, Loreen ha estrenado dos álbumes nuevos, Ride y Atlas, así como dos EP: Nude y Så mycket bättre 2020 - Tolkningarna.

Más allá de las apariencias, Loreen es una artista muy consolidada en Suecia que ha conseguido arrasar con muchos de sus proyectos, aunque es evidente que fuera de allí se la conoce más por este certamen.