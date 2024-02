Megara se cuela en la final de 'Una Voce Per San Marino': podría ir a Eurovisión 2024

Tras no conseguirlo con el Benidorm Fest, Megara ha robado suertes en Una Voce Per San Marino , el festival en el que se elige el representante de Eurovisión de San Marino. La repesca fue la clave para que el grupo de rock se hiciese con un puesto en la gran final.

La realidad de que Megara podría representar a San Marino en Eurovisión se hace cada vez más real.

El grupo de heavy metal que probó suertes en el Benidorm Fest para representar a España en el festival europeo ha conseguido se presentó a Una voce per San Marino, un certamen en el que el microestado independiente situado en el centro de Italia elige a su candidato para Eurovisión.

El requisito más destacable es que no necesitas ser de San Marino, por eso cada año los representantes son de una parte distinta del mundo. Así que Megara no dudó en intentarlo una vez más con su tema 11:11 y, en un abrir y cerrar de ojos, han conseguido colarse en la final, después de no pasar la segunda semifinal.

Pero grupo de rock español consiguió un pase para la repesca, y esa oportunidad le ha dado un pase directo a la gran final, donde conoceremos al grupo o artista que viajará a Malmö el 11 de mayo para intentar hacerse con el micrófono de cristal.

La gran final tiene lugar esta misma noche, sábado 24 de febrero, a las 21:00 horas, y compiten 17 concursantes: los 8 big (ocho candidaturas consagradas), 8 emergenti (ocho artistas emergentes) y una canción creada a partir de Inteligencia Artificial.

Los 17 finalistas