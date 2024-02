Megara desprende poder y amor propio en el videoclip de '11:11', su canción para 'Una Voce per San Marino'

Megara tiene el objetivo claro: quiere representar a San Marino en Eurovisión. La banda de rock madrileña ha logrado pasar a la repesca de la preselección Una Voce per San Marino y lo ha celebrado estrenando el videoclip de su propuesta, 11:11. ¡Échale un ojo!

Continúa el sueño eurovisivo de Megara.

La banda de rock madrileña fue eliminada en 2023 del Benidorm Fest y ha tenido una segunda oportunidad en Una Voce Per San Marino, la preselección eurovisiva de San Marino. Se presenta con 11:11, una canción sobre desamor y empoderamiento que ha pasado a la siguiente fase, compitiendo en una repesca del próximo viernes.

Para celebrar la excelente noticia, Megara ha estrenado el videoclip de 11:11 este mismo miércoles y ha demostrado que son los auténticos reyes del heavy metal español.

Como una crítica a las discográficas y las quejas, el grupo demuestra que no va a cambiar su estilo para gustar a nadie.

Megara no se ha clasificado directamente para la final del sábado 24 de febrero, pero sí han conseguido un pase para la repesca, que se emitirá este viernes. De los 30 participantes de esta segunda semifinal, solo uno ha conseguido clasificarse para la gran final, BOOOM!, con el tema Dance Like This. En la primera semi actuaron los españoles Héctor Mira y Loco Boombox.

De cada semi, un único artista es seleccionado para la final, mientras que los cuatro restantes salen de la repesca del viernes. Por lo tanto, Megara aún tendría oportunidad de representar a San Marino en Eurovisión.

Letra completa de '11:11', de Megara

Tengo roto el corazón

Pero es algo ilógico

Nada romántico

Una herida entre los dos

Sé que suena trágico

Pero no

Puedo esperarte y perder el tiempo

Buscando to', buscando mis venas

Sé que no hay na' qué hacer, pero sé quién es

Por favor, sáquelo pa' fuera

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

M-E-L-A-P-E-L-A

Que si tú no me quieres

Otra gentе me querrá

Quierеs ser lobo feroz

Quieres ser patético, mal menor

Piensas que puedes abatirme

Rendimos Benidorm

Pintas que es ilógico

Incluso mágico

Y solo es rock and roll

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

Dame una señal (Toda la noche)

Siempre quiero más

Volaré en un paso atrás

Estoy donde tú estás

Puente

We like to party

But we love rock

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten

Vas a poder saltar toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar esas voces

Sabes que unas mienten y otras no

(M-E-L-A-P-E-L-A)

Que si tú no me quieres

Otra gente me querrá