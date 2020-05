Melanie C lucha contra un amor tóxico en la electrónica 'Blame It On Me'

Melanie C acaba de estrenar 'Blame It On Me' , su nuevo tema con el que se pasa completamente a la música electrónica y que viene acompañado de un espectacular videoclip en el que la artista se convierte en una luchadora de videojuego al más puro estilo Tekken.

Melanie C en el vídeo de 'Blame It On Me' / Youtube / Melanie C

Melanie C acaba de lanzar 'Blame It On Me', el segundo adelanto de su próximo álbum tras 'Who I Am'.

Precisamente en este anterior sencillo ya nos dejaba entrever la línea por donde irían las canciones de este nuevo trabajo, mucho más metida en la música electrónica como nos ha confirmado con 'Blame It On Me'. Todo un acierto viendo la gran acogida que está teniendo su música nueva entre sus seguidores.

'Blame It On Me' viene acompañada de un espectacular videoclip en el que Mel recupera su lado más 'sporty' y se introduce en un videojuego de lucha al estilo Tekken. Toda una oficina está pendiente de esta lucha virtual de Mel con su enemigo, que bien podría ser el amor tóxico al que le canta en la canción.

Sobre este nuevo trabajo hablamos con Melanie C el verano pasado, aprovechando su visita a Madrid con motivo de su actuación en la gala Mr. Gay.

"Me encanta trabajar con música electrónica. Mi último disco ‘Version Of Me’, publicado en 2016, es más electrónico. Estoy explorando ese camino", le explicaba a Gorka Rodríguez cuando le preguntaba por su próximo disco.

LETRA DE 'BLAME IT ON ME', DE MELANIE C

You took me on and you nearly took me down

You're never gonna get anywhere

You never really got anywhere

Lost track of times that I have tried to say

Oh, something has to change

I never really got anywhere

Pound for pound we stumble through the rounds

And I'm bruised

Tit for tat, can't ever take it back

We both lose

You're never gonna stop the rain

But you know you're gonna be okay

When you love someone

There'll always be another fight

But you know you're gonna be alright

When you love someone

I'll take the blame since you decided you're the victim

I never meant to let you down

I never really let you down

Don't recognize the things that you remember

Oh life's so different through your eyes

I never meant to let you down, no

Time to time I wonder how we died

Do…