Miley Cyrus confirma que el vídeo de ‘Mother's Daughter’ es un homenaje a ‘Oops!... I Did It Again’ de Britney Spears

Miley Cyrus ha presentado el vídeo de 'Mother's Daughter', tema que abre su EP 'She Is Coming', por todo lo alto y con un mensaje sobre el empoderamiento femenino y el movimiento queer o el body-positive.

A través de las imágenes, la cantante muestra a varias chicas pero también aparece ella con un mono de vinilo rojo que no ha pasado desapercibido.

Muchos fans han confesado que el look de Miley les recordaba al vídeo de 'Oops!... I Did It Again' de Britney Spears. Y sí, 'Mother's Daughter' es un homenaje a uno de los trabajos más exitosos de la Princesa del Pop.

Miley Cyrus ha explicado en las redes sociales que eligió esa vestimenta para hacer un tributo a su compañera de profesión.

Oops.... I did it again . I played with your ❤️ , got lost in the game oh baby baby ... Oops, you think I'm in love, that I'm sent from above.... I'm not that innocent..... - @britneyspears pic.twitter.com/yRFDLdEJPr