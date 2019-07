Miley Cyrus se rodea de personas que le inspiran en su himno feminista ‘Mothers Daughter’

Miley Cyus acaba de presentar el espectacular vídeo de 'Mother's Daughter' uno de sus temas incluidos en su EP 'She Is Coming' . En el vídeo que acompaña este himno feminista, la artista se rodea de mujeres que le inspiran como Vendela, Amazon Ashley, Casil McArthur, Angelina Duplisea, Paige Fralix, Aaron Philip, Casil McArthur, Lacey Baker o su propia madre.

'Mother's Daughter', tema que abre su EP 'She Is Coming' lanzado el pasado 31 de mayo coincidiendo con su concierto en Primavera Sound en Barcelona, ya cuenta con videoclip.

Probablemente uno de los mejores trabajos audiovisuales de la artista, el videoclip de 'Mother's Daughter' reúne a una serie de personalidades que luchan activamente por el empoderamiento femenino, el movimiento queer o el body-positive.

Protagonistas que se van alternando con la propia Miley enfundada en un mono de vinilo rojo en escenas tan poderosas como sexualizadas.

En sus redes sociales, Miley ha presentado una por una a todas las personas que aparecen en el vídeo con una imponente cita de cada uno que justifica, de sobras, su aparición en el vídeo:

"(...)La aceptación de la grasa se basa en la idea de que todas las personas gordas, independientemente de su salud, merecen respeto. Y es una batalla que se libra todos los días por miles de personas, incluida yo mismo. La accesibilidad de las redes sociales nos permite mirar a otras personas que viven sus vidas, pero con demasiada frecuencia la conversación se vuelve negativa cuando hay cuerpos gordos involucrados. A la gente le encanta dejar comentarios horribles en las fotos de personas gordas para sentirse superiores y te prometo que ninguna de estas personas se preocupa realmente por la salud, la familia, el entorno o cualquier otra razón que den por su vil comportamiento hacia una persona gorda (...)"- Angelina Dupsilea

“Somos cuerpos de personas tan diferentes en nuestras necesidades y deseos. La única manera segura de saber que estoy representada personalmente es usar mi voz. Esto lo sé. Lo que no sé es por qué estoy luchando contra una fuerza interna que coloca la pasividad sobre la actividad y el condicionamiento social sobre la individualidad. Estas fuerzas no pueden ganar porque deseo una vida con sentido, una vida de fuerte conexión humana, un mundo mejor para mis futuros hijos. Tengo que hacer algo más que firmar una petición aquí o allí... " - Paige Fralix

“Como chica negra en silla de ruedas que es trans, solo quiero tener una buena vida y hacer todo el bien que pueda con mi esfuerzo, independientemente de lo que pueda significar frente a la opresión. No me identifico ni m etiqueto como activista, simplemente no me importa es. Lucho por mi libertad siendo yo misma"- Aaron Philip

"Me han preguntado por qué me afeité la cabeza, "eras muy bonita con tu pelo largo ". Me han preguntado por qué poso desnuda, "podría dañar tu carrera". Me han dicho que necesito sonreír más, "no seas tan seria". Lo que la gente no se da cuenta es que hago todo esto porque quiero. Es sencillo. No tengo miedo de ser quien soy y no de lo que la sociedad dice que debería ser como mujer. No me conformo con las normas. Nunca tengas miedo de hablar con tu propia voz y formar tus propias opiniones. Haz lo que TÚ quieras hacer y lo que te haga feliz. Empodérate a ti mismo. Todavía mejor, empoderémonos unos a otros ". - Vendela

“A veces me siento tan indefensa y desanimada por tanta injusticia y odio en el mundo en el que vivimos ... Y ahora, en particular, bajo nuestra administración actual, ¡este dilema se multiplica por diez! Sin embargo sigo creyendo que hay esperanza ¡Vivimos en tiempos oscuros pero "esto también pasará"! ¡¡Rezo para que la bondad gane y la oscuridad no prevalezca !! ”- Amazon Ashley

"Trato de vivir tan auténticamente como puedo y quiero crear un espacio donde todos los demás puedan hacer lo mismo. No quiero que las personas vivan con miedo por cómo eligen identificarse y expresarse con el mundo. Quiero que la gente viva y ame libremente. Mi existencia no debería molestar a la gente, pero si es así, está bien. La gente como yo y mi comunidad no se van a ninguna parte. Estamos entrando en una generación en la que está siendo mucho más aceptado expresarnos y expresar nuestras identidades" - Casil McArthur

"Representar a la comunidad de mujeres y queer en el skateboarding me ha dado vida de una manera poderosa. Es crucial crear espacio para comunidades marginadas todos los días y la plataforma que tengo a través del skate es un vehículo perfecto para esto. Hay mucho amor por compartir en las comunidades LGBTQ de todo el mundo, y poder aprovechar este amor a través del skateboarding es muy bonito. La comunidad queer me da tanta puta vida. #LGBTQ #PRIDE ”- Lacey Baker

Por supuesto tampoco podía faltar Tish Cyrus, madre de la artista: "Momager, productora, diseñadora de interiores, icono de la moda, desafía la época y la edad, ¡la mamá más mala de todos!", escribe Miley junto a una foto de su madre.