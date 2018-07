Miley Cyrus y Madonna juntas en MTV Unplugged

Miley Cyrus fue la estrella del último programa MTV Unplugged que contó la colaboración de la Reina del Pop . Madonna y la exchica Disney cantaron, vestidas de vaqueras, un mashup de sus dos hits: Don't Tell Me y We Can't Stop. Hubo twerking y mucha complicidad entre ellas. ¿Qué te parece la actuación?

CANTAN UN MASHUP DE 'DON'T TELL ME' Y 'WE CAN'T STOP'

El dueto entre Madonna y Miley Cyrus fue el momento más esperado del programa musical que ofrece MTV desde los Estudios Sunset Gower de Hollywood. Las dos divas cantaron un mashup de los éxitos Don’t Tell Me y We Cant Stop. Vestidas a juego de cowboy, con tejanos y sombrero vaquero, no dudaron en deleitarnos con movimientos twerk, mucho roce y complicidad entre ellas.

Miley Cyrus tiene claro su futuro professional y explicó a la cadena MTV que 'Mi objetivo es hacer historia y consagrarme como una de las figuras más importantes de la cultura popular, como Madonna hizo en su momento. Quiero ser la Madonna de mi generación y no me preocupan los comentarios negativos sobre mis actuaciones. Todo lo que muestro en mis videos y canciones es real y forma parte de mí, no hay ningún tipo de campaña promocional cuando lo importante es expresarte como eres'.

A las dos artistas les separan 24 años pero les une la misma polémica en los premios de la cadena. Madonna destapó la locura en los MTV Music Awards en 2002 cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera, y en la edición de 2013, Miley Cyrus fue noticia por su actuación con Robin Thicke. Por otro lado, la cadena estadounidense afirmó que 'la actuación de Cyrus mostraría su lado más íntimo', que abre paso además a 'Bangerz', la gira mundial que iniciará el proximo mes de febrero y pasará además por nuestro país.