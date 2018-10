Miriam Rodríguez se une a Pablo López para la poderosa balada 'No!'

Tras lanzar 'Hay algo en mi' , Miriam Rodríguez nos presenta su segundo single tras salir de la Academia, 'No!'. Se trata de una poderosa balada para la que ha contado con una colaboración de lujo, Pablo López . Ambos han expresado lo felices que les ha hecho esta unión musical y se deshacen en elogios hacia el otro.

Miriam Rodríguez y Pablo López en el videoclip de 'No!' / Youtube

Miriam Rodríguez une su talento al de Pablo López para componer y cantar juntos 'No!', una maravillosa y poderosa balada. Esta canción tiene un mensaje directo y doloroso, es ese golpe en la mesa que nunca habías dado. Es un grito de desesperación con decisión que bien refleja el videoclip de la canción que está dirigido por Gus Carballo y se grabó en la biblioteca del Ateneo de Madrid.

A pesar de su corta carrera, Miriam Rodríguez ha demostrado su talento siempre que ha tenido ocasión destacando con su particular estilo. La gallega asegura estar muy contenta con esta colaboración, ya que es una gran admiradora de Pablo López: "Trabajar con Pablo López y compartir la pasión por la música con él me hace sentir afortunada y feliz de dedicarme a esto. Su implicación y entrega conmigo fue total. Tiene un respeto inmenso por esto y por todo lo que hace. Me siento reflejada en él y en su manera de ser".

Por su parte, el malagueño también tiene buenas palabras para Miriam: "Un buen amigo que sabe de nuestra locura por hablar cantando nos juntó una tarde. Y la tarde se volvió siempre".

'NO!' es la segunda canción y que sucede a 'Hay algo en mi', el primer tema que publicará después de salir de Operación Triunfo y estará incluida en el álbum que la artista publicará antes de finalizar el año y que se ha grabado en Los Angeles.