Måneskin anuncia su nuevo álbum, RUSH!, para enero de 2023

El nuevo álbum de Måneskin ya está en camino. El grupo italiano ganador de Eurovisión 2021 ha anunciado los detalles de su esperado nuevo álbum Rush!, el tercero de estudio que llega un año y medio después de Teatro d'ira: Vol. I.

El disco sale a la venta el 20 de enero de 2023 y estará disponible para su reserva a partir del 3 de noviembre. Podrá conseguirse en formatos físicos que incluyen vinilo estándar, vinilo de color, picture disc, cajas especiales, CD y muchos más.

Rush! llega tras un año 2022 en el que Måneskin ha protagonizado grandes espectáculos, alabados por la crítica y los fans por igual. Imposible olvidar sus enormes actuaciones en el escenario principal de festivales como Lollapalooza, Rock in Rio, Pinkpop, Rock am Ring, Summer Sonic, y muchos más, por no hablar de su concierto ante más de 70.000 fans en el histórico Circo Massimo de Italia.

A estos conciertos hay que sumar su show en Ciudad de México, en el que estrenó una nueva canción, el desenfrenado tema punk de Kools Kids, que tuvo una entusiasta acogida. Es una de las canciones de su nuevo álbum Rush!.

Tras el éxito mundial de Supermodel, que ya cuenta con 170 millones de reproducciones en todo el mundo, Måneskin publicó el pasado mes de octubre su último single The Loneliest, una oda a las baladas clásicas del rock de la vieja escuela que ya supera los 35 millones de streams globales. Con voces rugientes y electrizantes solos de guitarra teñidos de elegante delicadeza, el single muestra a la banda en su momento más vulnerable.