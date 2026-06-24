Mónica Naranjo, cabeza del Orgullo de Sevilla para "celebrar la diversidad"

Estamos en pleno mes del Orgullo LGTBIQ+, y la Plaza de España de Sevilla es uno de los escenarios para celebrarlo. El emblemático lugar acogerá este miércoles en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest el espectáculo Orgullo en la Plaza, un evento especial.

Impulsado junto la artista drag y humorista malagueña Xenon Spain y su Loco Bongo XXL, el evento tiene como objetivo "celebrar la diversidad, la libertad y la música en directo".

El cartel estará encabezado por Mónica Naranjo, cuya actuación dejará "himnos generacionales" como Sobreviviré o Desátame. Junto a ella estará Rebeca, referente del dance noventero y autora de éxitos como Duro de pelar, con una trayectoria muy ligada a la cultura pop y al colectivo LGTBIQ+.

También participará el artista Raúl, que interpretará temas como Sueño su boca o Prohibida. El cartel se completará con el regreso de Papá Levante y Laura Gallego, que recuperará su formato DJ para la ocasión.

Orgullo en la Plaza llega con la vocación de convertirse "en una gran fiesta abierta y participativa, combinando conciertos, espectáculo, humor, referencias a la cultura pop", con el sello Loco Bongo XXL, un formato de entretenimiento "multitudinario y exitoso".