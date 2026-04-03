Mónica Naranjo y Laura Pausini se unen en directo con 'Víveme' en Barcelona

Laura Pausini celebra su gran trayectoria con el público con una gira internacional que pone en valor las últimas tres décadas exitosas, Yo Canto World Tour. En este tour la italiana homenajea a las voces en español que la han inspirado al o largo de su vida.

Y la artista está conquistando a lo grande España. A la espera de sus conciertos en Valencia y en Madrid, este jueves Santo la cantante ha arrollado en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Algo que no parece que puede faltar en cada cita musical de la artista son las colaboraciones en directo. Así ocurrió en Pamplona con Rosana, donde juntas cantaron El talismán, y en Barcelona Laura Pausini ha tirado la casa por el tejado con grandes invitados.

La esperada actuación con Mónica Naranjo

Todos esperaban una aparición de lo más especial: Mónica Naranjo. Las dos grandes divas de la música entonaron Víveme, que quedó a la perfección cantado por ambas.

Tras esta bonita y explosiva actuación las artistas se mostraron el cariño y respeto que sienten la una por la otra. "Dos fanáticas locas", expresó Pausini. La italiana ensalzó entonces a su compañera: "Cantar con una voz así, para mí, es un honor inmenso. Gracias por ser mi amiga".

La aparición de Antonio Orozco

Otro artista que irrumpió sobre el escenario fue Antonio Orozco, quien cantó junto a Pausini su éxito Entre sobras y sobras me faltas. "Me reconozco a mí misma en muchas frases de esta canción y amo cómo Antonio escribió la melodía", expresó la cantante. Así, los artistas demostraron con su gran complicidad musical que la amistad va más allá de su profesión.

Antonio Orozco y Laura Pausini en el Palau Sant Jordi | GTRES

"¿Quieres ser mi amigo hasta que me muera?", le pidió la italiana a su compañero, mientras lo acercaba ante el público para que este lo ovacionaba. Y Orozco lo tuvo claro: "No me imagino la vida sin ser tu amigo".