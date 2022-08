El motivo por el que Beyoncé ha retirado un fragmento de 'Energy', una de las canciones de su nuevo disco

Al nuevo disco de Beyoncé se le acumulan los problemas. Tan solo cinco días después de su lanzamiento, Renaissance ya ha tenido que regrabar una canción: Heated, por incluir una palabra supuestamente ofensiva para las personas con discapacidad.

Ahora, otro de los temas que componen su nuevo álbum de estudio tiene que lidiar con la polémica. Se trata de Energy, el quinto corte del disco, que ha sido acusado de plagiar un fragmento de la canción Milkshake (2003), de la cantante Kelis, que ha acusado de “robo” a la estrella.

¿La reacción de Queen B? Retirar este fragmento de la canción en todas las plataformas digitales.

Beyoncé:acusada de cometer plagio

Todo empezó con una publicación del productor musical Jarred Jermaine en su cuenta de TikTok. Se trata de un vídeo que reproduce ocho fragmentos musicales que Beyoncé ha tomado de canciones de otros artistas con el objetivo de modificarlas y de incluirlas en su nuevo disco.

Hablamos de una práctica bastante común en la industria musical que no suele acarrear inconvenientes. De hecho, la propia Beyoncé lo hizo con Break My Soul, el primer sencillo de Renaissance, que versionaba la base de Show Me Love de Robin S.

No obstante, en esta ocasión Kelis, cantante estadounidense, calificó durante una retransmisión en directo en su cuenta de Instagram como "robo".

“Nada es lo que parece, algunas personas en este negocio no tienen alma ni integridad y tienen a todos engañados”, añadió la artista.

Además de Beyoncé, Kelis arremetió contra otros autores y compositores.

Pharrel Williams y Chad Hugo, dúo que trabaja bajo el nombre The Neptunes, fueron los compositores y productores de los tres primeros discos de Kelis. Sin embargo, la cantante ha afirmado en varias ocasiones que siente que la “estafaron” porque no la incluyeron como autora de sus canciones, por lo que lejos de tener derechos legales sobre sus temas, son ellos los dueños de su música.

Durante el directo de Instagram, Kelis ha afirmado que sabe perfectamente lo que posee, las mentiras que se han dicho y las cosas que han sido robadas.

“Hay personas estafadas, sin derechos, sucede todo el tiempo, y especialmente ocurrió por aquel entonces”., ha denunciado la artista. Tanto Williams como Hugo están incluidos en los créditos de Energy, mientras que Kelis se ha quedado fuera.

Por lo tanto, como reparación y para evitar más problemas, Beyoncé ha reculado y ha tomado la decisión de suprimir esta parte de la canción de todas las plataformas digitales.

En cuestión de días se harán públicos los datos que indicarán cómo está yendo este polémico disco en cuestión de escuchas.

Beyoncé espera empezar a tener alguna alegría con un lanzamiento que, hasta la fecha, le ha dado bastantes quebraderos de cabeza.

Qué significa 'spazz', término que Beyoncé eliminará de 'Heated'

Desde el lanzamiento de Renaissance, el primer disco en solitario de Beyoncé desde hace seis años, la artista no ha parado de llevarse sorpresas que, lejos de ser gratas, vienen cargadas de polémicas y críticas.

Además de rectificar un fragmento de Energy, Beyoncé se ha visto obligada a eliminar una palabra que aparece en uno de los 16 temas que componen este polémico Renaissance: Heated.

Esta canción incluye un término que ha sido considerado peyorativo y ofensivo hacia las personas que sufren algún tipo de discapacidad: spazz.

Aunque en Estados Unidos se emplea coloquialmente como verbo, que puede traducirse como “perder el control” o “enloquecer”, la raíz de spazz procede de la palabra spastic (espástico), que se usa desde el punto de vista médico para describir los espasmos que puede sufrir quien padezca parálisis cerebral, pero también como una referencia injuriosa hacia las personas con discapacidad, tal y como resume la revista NME.

Concretamente, la canción dice: "spazz in on that ass, spazz on that ass", que probablemente, en las intenciones de la artista, debía traducirse como "perdiendo el control de ese trasero".

Cabe destacar que un portavoz de la cantante ha asegurado a la BBC que el término no fue usado de manera intencionada en un "sentido hiriente" y que será reemplazado en la letra. No obstante, aún no se ha concretado este momento.

Por su parte, muchos seguidores han salido en defensa de su diva, recordando precisamente el matiz de que en Estados Unidos la palabra puede emplearse con otro significado.

Probablemente, este hecho haya sorprendido tanto a los oyentes debido a que Beyoncé es considerada una campeona de la lucha por la igualdad y a favor de la inclusión de otros colectivos en la sociedad actual.