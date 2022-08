Qué significa 'spazz', el término que Beyoncé eliminará de su nueva canción

Beyoncé se encuentra en pleno ojo del huracán y no precisamente por el lanzamiento de Renaissance, su nuevo álbum de estudio.

En esta ocasión, el papel protagonista en todas las portadas lo ha conseguido gracias a uno de los 16 temas que componen el disco. Se trata de Heated, que incluye un término considerado peyorativo para las personas que sufren alguna discapacidad: Spazz.

Ahora bien, ¿dónde y por qué es spazz considerado discriminatorio?

Heated es una de las canciones que componen el esqueleto de este esperadísimo Renaissance, con el que Beyoncé ha puesto fin a sus seis años de parón musical sin sacar ningún disco en solitario.

Qué significa spazz

El tema, coescrito con el músico Drake, de 35 años, ha sido criticado por su lenguaje ofensivo hacia las personas con discapacidad, ya que la letra utiliza dos veces la palabra spazz.

Aunque en Estados Unidos se emplea coloquialmente como verbo, que puede traducirse como “perder el control” o “enloquecer”, su raíz procede de la palabra spastic (espástico), que se usa desde el punto de vista médico para describir los espasmos que puede sufrir quien padezca parálisis cerebral, pero también como una referencia injuriosa hacia las personas con discapacidad, tal y como resume la revista NME.

Concretamente, la canción dice: "spazz in on that ass, spazz on that ass", que probablemente, en las intenciones de la artista, debía traducirse como "perdiendo el control de ese trasero"

Cabe destacar que un portavoz de la cantante ha asegurado a la BBC que el término no fue usado de manera intencionada en un "sentido hiriente" y que será reemplazado en la letra. No obstante, aún no se ha concretado este momento.

Por su parte, muchos seguidores han salido en defensa de su diva, recordando precisamente el matiz de que en Estados Unidos la palabra puede emplearse con otro significado.

Probablemente, este hecho haya sorprendido tanto a los oyentes debido a que Beyoncé es considerada una campeona de la lucha por la igualdad y a favor de la inclusión de otros colectivos en la sociedad actual.

Letra de Heated en castellano

Tengo muchos greens, tengo muchos de estos en mí

Tengo muchas bandas, tengo mucha hiedra en mí

Tengo que abanicarme, tengo que abanicarme (Abanicarme, abanicarme)

Tengo que calmarme , acalorado (Abanícame como caliente, caliente, caliente, como Coco Chanel, méteme en la cárcel)

Tengo que enfriarlo, caliente, sí, sí yo en la cárcel)

Han pasado muchos años, ¿realmente piensas que obtendrás una tarifa rápida? (Consejo, consejo, consejo, consejo, consejo, consejo)

Tengo que abanicarme, tengo que abanicarme

Tengo que enfriarlo, acalorado

Oh, me tienes, acalorado, acalorado, o

Nunca conocí a una chica con una mente como esto, no, no

Para matar el espacio y el tiempo así, mi amor

Nunca conocí a una chica tan fina como

esta era complaciente (Uh) Chico, debes haber confundido nuestras caras (Uh, Johnny)

Oh, ahora quieres tener conversaciones (Uh, Johnny)

Mira, ahora estás poniendo a prueba mi paciencia (Uh, Johnny)

Sí, sí Tengo un montón de Benz, tengo un montón de Chanel sobre mí (Ventícame)

Tengo que ventilarme, tengo que ventilarme (Ventilarme, ventilarme) caliente, caliente, como Chanel robado, méteme en la cárcel)

Tengo que enfriarlo, calentarlo, sí,

sí Tengo que abanicarme (Tiffany, Tiffany, Tiffany)

Tengo que enfriarlo, calentarlo (Estoy caliente, caliente, caliente)

Me tienes, caliente, caliente (Abanicándome como caliente, caliente, caliente, como Chanel robado, ponerme en la cárcel)

Un montón de reservas, un montón

Un montón de mensajes de texto sin conversaciones

Un montón de jugar a la víctima y al villano al mismo tiempo Un

montón, sí, dinero, no mucha paciencia

Un montón de niggas han estado esperando el primer día, algunos tiempo en eso

Ahora quiero alardear, panty y un sostén, podemos evolucionar, chico (Despierta bonita)

Si sigues jugando con mi corazón, chico,

Soy tan mezquino como tú Tengo un montón de Benz,

Tengo un montón de Chanel conmigo Tengo que abanicarme,

Tengo que abanicarme (Abanicarme, abanicarme)

Tengo que enfriarme, calentarme como Coco Chanel, méteme en la cárcel)

Tengo que enfriarlo, calentarlo, calentarlo Nunca conocí a una chica con una mente como esta, no, no

Para darte espacio y tiempo como este, mi amor (Oh)

Nunca conocí a una chica tan bien así, no, no, no, no, no

Sugerencia, propina, propina en pisos de madera dura

Diez, diez, diez en todos los ámbitos (Perdería un tiempo así)

Dame cara, cara, cara, cara, cara, yah

Tu tarjeta de cara nunca declina, Dios mío (Ooh, ooh )

Cómela, cómela, cómela, cómela, cómela Come, delicioso, delicioso, delicioso, haz que ese tonto se caliente

Haz que una chica linda sienta ese

whisky de mierda hasta que esté borracho, brillo en mi gatito (Ooh, ooh )

Relájate, baja, baja, mi linda

Mala, mala, perra, haz que una perra mala tenga fallas

Bien, bien, bien, bien, bien, bien

Libéralo, vívelo como si no tuviéramos tiempo

Yada, yada, ya , yada, yada, ya, ya

Yada, yada, boom, boom, ka, ka

Rebotando todo ese trasero, rebotando todo ese trasero

Abanícame rápido, niña, necesito mi vaso

Abanícame, mi batidor va rápido

Hoyuelos en mi cadera, estrías en mis tetas

Bebiendo mi agua, ocupándome de mis negocios El

lunes estoy sobrevalorado, el martes en mi polla

Flip flop flippin ', Flip Floppin' Ass Perra Abanícame

, mira mi muñeca ir rápido Abanícame

, estoy caliente, caliente, caliente

Como Chanel robado, enciérrame en la cárcel

Esposame, por favor, porque esto no es justo

Goteado en mis perlas como Coco Chanel El

tío Johnny hizo mi vestido

Ese Spandex barato, se ve un desastre

Abanícame, estoy caliente, caliente, caliente

Como Chanel robado, enciérrame en la cárcel Las yemas de los

dedos hacen tap, tap, t-tap

On mi MPC, haciendo disco, trap

El tío Johnny hizo mi vestido

Ese Spandex barato, se ve un desastre

Letra de 'Heated' en inglés

Let Me Hear You Say Hey Ms. Carter ♪♪

(Got a lot of bands, got a lot of Hermès on me) Got a lot of bands, got a lot of Ivy on me

I gotta fan myself off (Fan me off) I gotta fan myself off (Fan me off)

I gotta cool down, heated (Fan me off like hot, hot, hot) (Like Coco Chanel, put me up in jail)

I gotta cool it down, heated (Cool it down, hot, hot, hot)

Yeah, yeah (Like stolen Chanel, put me up in jail)

(Tip, tip, tip)

It's been a lot of years, really think you gettin' one past me? (Tip, tip, tip)

I gotta fan myself off

I gotta fan myself off

I gotta cool it down, heated (Oh)

You got me heated

Heated, oh

Never met a girl with a mind like this, no, no

To give you space and time like this, my love

Never met a girl so fine like this, no, no, no, no, no

With a waist that wine like this, my love

Only a real one could tame me

Only the radio could play me (Uh)

Oh, now you wish I was complacent (Uh)

Boy, you musta mixed up our faces (Uncle, Uncle Jonny)

Oh, now you wanna have conversations (Uncle Jonny)

See, now you're testin' my patience (Uncle Jonny made my dress)

Got a lot of bands, got a lot of Chanel on me

I gotta fan myself off (Fan me off)

I gotta fan myself off (Fan me off)

I gotta cool down, heated (Fan me off like hot, hot, hot)

(Like stolen Chanel, put me up in jail)

I gotta cool it down, heated (Tip, tip, tip, tippin' on)

(Tip, tip, tip, tippin' on)

Got a lot of style, got a lot of Tiffany on me

I gotta fan myself off (Tiffany, Tiffany, Tiffany, Tiffany, Tiffany)

I gotta fan myself off

I gotta cool it down, heated (I'm hot, hot, hot)

You got me heated (Fan me off like hot, hot, hot)

Heated, oh (Like stolen Chanel, put me up in jail)

Whole lotta reservations, whole lotta

Whole lotta textin' with no conversations (Whole lotta, lotta, lotta)

Whole lotta playin' victim and a villain at the same time

Whole lotta, huh, money, not a lot of patience

Whole lotta niggas been waitin'

They want some time on it, now I wanna flaunt it

Panty and a bra, we can get involved, boy (Wake up pretty)

If you keep playin' with my heart, boy