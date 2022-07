El motivo por el que la policía ha asistido a Britney Spears

Parece que la alegría de Britney tras la boda con Sam Ashgari, que ya tuvo un percance por culpa de su exmarido, y la emoción después de conseguir la victoria en el juicio contra su padre no ha durado mucho.

Unos días más tarde, James Spears demandaba a la artista por difamación e intentar ensuciar su nombre con las publicaciones que hacía en Instagram.

Ahora, con la disputa abierta y su exmarido detenido por acoso, Britney Spears ha protagonizado otro momento tenso. No obstante, esta vez su exmarido no ha sido el responsable. Y tampoco lo ha sido ningún miembro de su familia.

En esta ocasión solo podemos señalar a un culpable: su coche, que se quedó sin gasolina en plena noche y en una de las carreteras más concurridas de Los Ángeles.

Según ha informado TMZ, alrededor de las 10 de la noche de este martes, los agentes policiales recibieron una llamada informando que un mercedes blanco bloqueaba el tercer carril hacia el sur en la 101, justo al norte de Balboa Blvd.

De acuerdo con el medio estadounidense, Britney estaba sentada en el asiento trasero del vehículo cuando las autoridades llegaron a apoyarla. Acto seguido, la intérprete de Toxic informó a los oficiales de que se quedó sin gasolina mientras conducía y su automóvil se paró en medio de la carretera.

Los agentes policiales auxilian a Britney Spears

Con el objetivo de proteger la vida de la cantante, la Patrulla de Carreteras de California detuvo el tráfico y mientras tanto, un oficial se sentó en el asiento del conductor para empujar el coche a un lugar seguro. Por su parte, Britney se sentó en el asiento del pasajero mientras trataba de relajarse.

Cabe destacar que los oficiales acompañaron a la estadounidense en todo momento hasta que su marido Sam Asghari fue a recogerla.

Britney Spears explota contra sus documentales

Britney Spears ha vuelto al foco mediático después de lo que está pasando en los juzgados con su padre. En esta ocasión, la intérprete de Circus ha mostrado su enfado con los documentales que han relatado su vida y contra Estados Unidos por "avergonzarla" durante tantos años.

La artista publicó en su cuenta de Instagram un post, que posteriormente ha borrado, pero que medios como el Daily Mail han conseguido recuperar, donde afirmaba haber pasado horas grabando contenidos íntimos sin ningún tipo de autorización y reclama que es "lo más insultante" que ha visto en su vida.

A pesar de que no ha dado ningún título en concreto, cabe recordar que la artista aparece en largometrajes como Framing Britney Spears de The New York Times y Britney vs. Spears de Netflix.

En la publicación lo compara con otros artistas como Jennifer López manifestando no entender por qué la gente piensa que la humillación es legal: "¿Es legal hacer tantos documentales sobre alguien sin su autorización? En serio, piensen en ello. Nunca he visto que se hagan tantos documentales sobre una persona".

No obstante, no es la primera vez que la artista se avergüenza de uno de estos documentales. En 2021 cuando salió Britney vs. Spears en Netflix explicó que verlo le había hecho llorar: "No vi el documental, pero por lo que vi de él me sentí avergonzada".

Britney Spears vs Estados Unidos

Además de lo que ha declarado respecto a sus documentales, Britney Spears no se ha quedado callada y ha mostrado su indignación contra Estados Unidos. Tal y como ha informado el Daily Mail, la artista ha descrito al país como "abusador". Con ello, ha querido dejar claro el nulo papel que ha tenido la justicia estadounidense al no protegerla ante los paparazzi.

De hecho, en la crítica ha relatado que durante toda su vida ha tenido que ir andando desde el avión a su coche cuando llegaba de viaje para evitar las fotografías.