El motivo por el que Zahara usó imágenes "incómodas" para la portada del disco 'PUTA'

Llega la segunda entrega del 'no documental' de Zahara . En este episodio, la cantante se ha emocionado mucho al explicar el bullying y abusos que sufrió cuando era una niña de 12 años y las razones que la llevaron a escribir Merichane , del disco PUTA .

Nuevo martes, nuevo episodio de Esto no es un documental.

La semana pasada Zahara nos confesó la influencia que las raves habían tenido en su última gira y cómo había decidido politizarse tras ser víctima de insultos machistas en varios conciertos. "Cuando nos enteramos nos resultó frustrante porque yo quería reproducir la idea de seguridad y libertad y juntarme con gente igual", dijo.

En esta segunda parte, llega el episodio más dramático de la trilogía y en él la artista se desnuda emocionalmente revelando todo el bullying, machismo y acoso que sufrió cuando tenía en el colegio con 12 años. Este fue el motivo que le llevó a escribir su canción Merichane (el término que se usaba para referirse a la 'puta del pueblo' y apodo que le pusieron).

"Yo ya he vivido situaciones incómodas y estoy intentando cambiar, pero si yo tengo 16 años y escucho a una mujer adulta hablar de esto y digo 'pues a mí me están pasando estas cosas' igual me ayuda a espabilar", reconoce Zahara.

"Si hay niñas jóvenes a las que les ayuda, pues espero que funcione", señala.

Las duras palabras de la madre de Zahara

La madre de la cantante hace una aparición en el video y comenta lo triste que se siente por no haberse dado cuenta de lo que le pasaba cuando era una niña, aunque ella responde que precisamente "no quería que nadie se enterara ni vieran eso de ella".

Una de las polémicas más grandes con su disco PUTA llegó con las imágenes promocionales que se eligieron. En ellas se las podía ver vestida como una virgen, con la corona y el niño en el pecho, pero con una banda con la palabra 'puta'.

Su madre explica que a ella tampoco le gustaron. Ante esto, Zahara le dio el motivo por el que las había elegido: "No puedes sacar un disco en el que denuncias algo como esto y que la gente se sienta cómoda mirando la portada".

Todo se zanjó de forma feliz y sus padres de vez en cuando reconocen que se metían en YouTube para ver los comentarios que le dejaban a su hija en los videos y se "reconfortaron" al percibir que había muchos mensajes de personas a las que les habían ayudado.

¿Piensas que tuvo efecto?