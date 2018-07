Nuevo disco de Fito & Fitipaldis

Fito y Fitipaldis publica el 4 de marzo un doble CD + DVD grabado en directo en los conciertos benéficos que ofreció el pasado mes de octubre en el Teatro Arriaga de Bilbao. Estos dos conciertos fueron los últimos de la gira de teatros y auditorios que Fito y Fitipaldis ofreció en un formato diferente a los de los dos últimos tours de la banda. Esta gira llevaba varios años rondando la cabeza de Fito Cabrales. Con ella se ha conseguido una cercanía e intimidad con su público que el artista bilbaíno añoraba. Una ocasión única de escuchar las mejores canciones del repertorio de la banda como nunca antes se habían escuchado, con arreglos que dan una visión diferente de temas conocidos por todos sin que éstos pierdan la esencia. Fito Cabrales acompañado de los Fitipaldis: Carlos Raya, Javier Alzola, Joserra Senperena, Daniel Griffin y Alejandro 'Boli' Climent.

La gira que arrancó en el mes de septiembre de 2012 tuvo un total de 49 conciertos irrepetibles con entradas agotadas en ciudades como Oviedo, San Sebastián, Vigo, Sevilla, Valladolid, Granada, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Bilbao (actuó durante tres días consecutivos en el Palacio Euskalduna y dos días en el Teatro Arriaga), Barcelona (tres días consecutivos en el Auditori del Fórum) y Madrid (lleno durante cinco días el Teatro Circo Price). Las dos actuaciones ofrecidas por Fito y Fitipaldis en el Teatro Arriaga de Bilbao fueron las encargadas de despedir esta gira de teatros y auditorios que una vez más volvió a demostrar el extraordinario poder de convocatoria del grupo, como no podía ser de otra manera, con todas las entradas vendidas.

Fue un cierre de gira diferente, emotivo y muy especial, en el que todo el dinero recaudado se destinó de manera íntegra al Banco de Alimentos de Bizkaia, que cada mes ayuda a 33.500 personas. En total 97.612,37 euros recaudados con esta iniciativa que el propio Fito Cabrales puso en marcha el pasado mes de julio. "Hay momentos en la vida en los que uno se permite ciertos lujos. Para nosotros esta gira de teatros es eso, el capricho de unos músicos, una oportunidad única. Era una idea sencilla: salir a tocar simplemente por el placer de hacer música; el momento era el adecuado, sin ningún tipo de presión, sin disco nuevo, sin promoción. Vaya!!, que en vez de quedarnos en casa, decidimos subirnos de nuevo a la furgoneta. Desde el principio pensamos que íbamos a sacar del estuche un montón de instrumentos y jugar con las canciones, cambiar su sonido, su forma y, ya de paso, recuperar algunos temas olvidados en las últimas giras de pabellones. De la mano de esta idea decidimos que todo esto debería suceder en salas adecuadas para este repertorio, tanto por su cercanía con el público, por su buena acústica o, simplemente, porque tenían esa magia especial, esa complicidad que buscábamos para “cantaros al oído”. Sé que en el futuro (espero!) haremos más giras, sé que aún nos quedan a todos un montón de sensaciones y experiencias por vivir y, de la misma manera, sé que esta gira es irrepetible. Y es por eso que me alegro y celebro tanto la idea de grabar en este DVD los conciertos de fin de gira. Además aquí, en Bilbao, en casa y en uno de los teatros soñados por cualquier músico: el gran TEATRO ARRIAGA. ¿Podría haber mejor final? Pues sí, destinar todo lo recaudado a ayudar al gran esfuerzo, al gran trabajo que hacen cada día todos los voluntarios del BANCO DE ALIMENTOS"

CD1

1 Por la boca vive el pez

2 Sobra la luz

3 Me equivocaría otra vez

4 Cerca de las vías

5 A la luna se le ve el ombligo

6 Quiero beber hasta perder el control

7 Como pollo sin cabeza

8 El funeral

9 Que me arrastre el viento

10 Me acordé de ti

CD2

1 El ojo que me mira

2 Esta noche

3 La casa por el tejado

4 A mil kilómetros

5 Antes de que cuente diez

6 Al cantar

7 Soldadito marinero

8 Acabo de llegar

DVD

1 Por la boca vive el pez

2 Sobra la luz

3 Me equivocaría otra vez

4 Cerca de las vías

5 A la luna se le ve el ombligo

6 Quiero beber hasta perder el control

7 Como pollo sin cabeza

8 214 Sullivan Street

9 ¡Qué divertido!

10 El funeral

11 Que me arrastre el viento

12 Me acordé de ti

13 El ojo que me mira

14 Esta noche

15 La casa por el tejado

16 A mil kilómetros

17 Para toda la vida

18 Antes de que cuente diez

19 Al cantar

20 Soldadito marinero

21 Acabo de llegar