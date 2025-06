"Una canción honesta. Real. Con sentimientos de verdad. Poniéndole nombre a cosas que se sienten dentro y que a veces no caben en las palabras…", dice Camilo sobre su nueva canción, Maldito ChatGPT.

El compositor colombiano estrena este jueves 26 de junio su último sencillo, en cuya letra maldice a la inteligencia artificial generativa por recomendarle alejarse de la persona a la que ama. El artista, en contra de la opinión de ChatGPT, prefiere dejarse llevar por sus emociones y abandonar la 'racionalidad' de ChatGPT.

"Maldito ChatGPT, que te conoce más que yo mismo a ti"

"Tú no eres pa' mí, me lo dijo ChatGPT / Que me conoce más que yo mismo a mí / Y le volví a preguntar, pero me dijo que no / Y yo quería que me dijera que sí / Maldito ChatGPT, que te conoce más que yo mismo a ti / Y le volví a pregunta, pero me dijo que no / Yo igual te elegí a ti / Y te vuelvo a elegir a ti / A mí me gustas tú, solamente tú", canta en el estribillo.

En la parte final de la canción y del videoclip, dirigido por Evaluna Montaner y Sebastián Andrade en El Taller Creativo, Camilo recrea las recomendaciones que le da ChatGPT: "Es completamente normal que sientas atracción, pero recuerda que no siempre es suficiente. Las diferencias que tienes con esa persona son evidentes y, a largo plazo, podrían no ser beneficiosas para ti. Te mereces una relación en la que sientas plena compatibilidad, y es importante que te lo recuerdes a ti mismo. ¿Cómo te sientes con esto?".

Como respuesta, el colombiano responde: "Como el culo, marica, cómo me voy a sentir...". Así, el artista defiende la honestidad de los sentimientos humanos por encima de los consejos de una inteligencia artificial.