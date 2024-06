Obligan a Leticia Sabater a detener su concierto en el cumpleaños de una amiga de Georgina Rodríguez

Leticia Sabater se ha tenido que enfrentar a un altercado en su último espectáculo. La artista fue contratada por una amiga de Georgina Rodríguez por su cumpleaños, y por el tipo de espectáculo de la cantante parece que este no ha sido el mejor espacio escogido para su show.

Según el periodista Javier de Hoyos, la artista, una de las más animadas de nuestra industria, acudió a Mena, un local exclusivo de la zona, pero lo hizo sin conocimiento del propio establecimiento. Aunque el lugar cuenta con un restaurante y una sala de eventos, Leticia Sabater se puso a actuar sin previo aviso en la zona de la cumpleañera, pero su espectáculo molestó al resto de comensales allí presentes.

Lo hizo así en la zona de comidas, junto a un DJ y sin un equipo de altavoces, pero fue suficiente para cantar su repertorio para Georgina, su amiga, y resto de invitados, y temas como Papá Noel lléname el tanque, La salchipapa y Toma Pepinazosonaron por todo el establecimiento.

Ante la situación, fueron los propios clientes quienes llamaron a la Policía por el ruido, según el periodista. Las autoridades pidieron que parasen el concierto, pero lejos de abandonar el local, Sabater esperó a que terminaran de comer el resto de comensales y tras un rato siguió deleitando a la cumpleañera y a la mujer de Cristiano Ronaldo con su espectáculo.

Uno de los comensales se ha pronunciado tras el relato de De Hoyos: "La liaron de una manera que no se podía permitir, un sitio bastante caro donde nosotros solemos ir con la familia. Tuvo que venir la policía porque no paraban, no me imaginaba ver a Georgina así, de Leticia me sorprende menos pero ¿Georgina?".