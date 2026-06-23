Olivia Rodrigo presenta su propio festival con invitadas como Chapell Roan o Stevie Nicks

Desde que Olivia Rodrigo lanzase su nuevo álbum you seem pretty sad for a girl so in love el pasado 12 de junio, la joven estrella del pop parece empeñada en regalar buenas noticias y momentos a sus fans. que estaban muy pendientes de los anuncios de la diva.

Finalmente la artista ha decidido publicar en Instagram cuáles eran los planes que con tanto cuidado estaba pergeñando: el festival Daisy Chain. "Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con todos ustedes. Llevo años soñando con este festival y ¡estoy eufórica de que por fin se haga realidad!", ha indicado en el post.

Una jornada musical con "un cartel exclusivamente femenino y el 100% de las ganancias netas se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas", que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el Great Park de Irvine (California).

"El cartel es increíble y está lleno de mis ídolos y amigas", ha explicado Rodrigo en referencia a nombres como la joven artista Chapell Roan o Stevie Nicks, icono musical y miembro de Fleetwood Mac, entre otros.

"Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo y espero que este festival lo sea", ha expresado la autora, que siempre intenta añadir un mensaje a sus trabajos. "¡Estoy deseando gritar, bailar y cantar con ustedes el 29 de agosto!".