Olivia Rodrigo presenta su propio festival con invitadas como Chapell Roan o Stevie Nicks
La artista Olivia Rodrigo cumple uno de sus sueños al crear Daisy Chain, una jornada musical en directo con "ídolos y amigas" que subirán al escenario del Great Park de Irvine (California) el próximo 29 de agosto.
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Desde que Olivia Rodrigo lanzase su nuevo álbum you seem pretty sad for a girl so in love el pasado 12 de junio, la joven estrella del pop parece empeñada en regalar buenas noticias y momentos a sus fans. que estaban muy pendientes de los anuncios de la diva.
Finalmente la artista ha decidido publicar en Instagram cuáles eran los planes que con tanto cuidado estaba pergeñando: el festival Daisy Chain. "Nunca me había sentido tan emocionada de compartir una noticia con todos ustedes. Llevo años soñando con este festival y ¡estoy eufórica de que por fin se haga realidad!", ha indicado en el post.
Una jornada musical con "un cartel exclusivamente femenino y el 100% de las ganancias netas se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas", que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el Great Park de Irvine (California).
"El cartel es increíble y está lleno de mis ídolos y amigas", ha explicado Rodrigo en referencia a nombres como la joven artista Chapell Roan o Stevie Nicks, icono musical y miembro de Fleetwood Mac, entre otros.
"Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo y espero que este festival lo sea", ha expresado la autora, que siempre intenta añadir un mensaje a sus trabajos. "¡Estoy deseando gritar, bailar y cantar con ustedes el 29 de agosto!".