Olivia Rodrigo está enferma de amor en 'you seem pretty sad for a girl so in love', su nuevo álbum

Olivia Rodrigo muestra la intensidad del amor romántico en todas sus formas en you seem pretty sad for a girl so in love , su nuevo disco con trece canciones divididas en dos partes: el enamoramiento y la ruptura . En ambos casos, la joven estadounidense compara sus emociones con una enfermedad.

En solo cinco años, Olivia Rodrigo se ha convertido en la voz de una generación. Sus dos primeros álbumes, SOUR (2021) y GUTS (2023), conectaron con jóvenes de todo el mundo por abordar con honestidad temáticas universales como la ruptura sentimental y las inseguridades adolescentes. Ahora, la estadounidense de 23 años se lanza a cantarle al enamoramiento en you seem pretty sad for a girl so in love, su nuevo álbum donde también reflexiona sobre el fin del amor como si de una enfermedad se tratara.

El disco cuenta con Daniel Nigro como productor y está dividido en dos partes: una primera donde muestra la alegría de estar enamorada por primera vez en su discografía y otra donde el desamor vuelve a inundarlo todo. Esta estructura supuso un reto para Olivia Rodrigo, pues tuvo que enfrentarse a la composición desde la alegría: "Cuando estás experimentando esa conexión con alguien, o sintiéndote realmente bien, no estás dándole vueltas a la cabeza pensando en poemas agridulces", contó a British Vogueantes de terminar el disco.

En esa misma entrevista, la cantante describió el contenido del álbum como "canciones de amor tristes": "Me di cuenta de que todas mis canciones románticas favoritas eran hermosas porque tenían un matiz de miedo o anhelo", dijo. Esos sentimientos los equipara en you seem pretty sad for a girl so in love con la sensación de estar enferma, algo que aborda en temas como the cure o what's wrong with me.

'drop dead'

Olivia Rodrigo podría caer muerta de amor, o al menos así lo canta en drop dead. Se trata de una canción que va in crescendo desde la instrumental inicial hasta la intensidad del último estribillo. La artista comienza el disco rendida y enamorada, sin ningún pero hacia la persona que desea: "Pareces un ángel de las paredes de Versalles / Nunca me había sentido tan viva", dice la letra traducida. Sin embargo, las siguientes canciones irán añadiendo matices a esta historia de amor.

'stupid song'

La segunda pista del álbum es también el tercer sencillo, pues se trata del hit inmediato e indiscutible del disco por la combinación de melancolía, emoción y efusividad. La voz de Olivia Rodrigo y la producción transitan desde la vulnerabilidad de estar enamorada con el piano de fondo —"Dicen que el amor honesto es una jaula que te hace sentir libre"— hasta la locura y la fusión de instrumentos —"Me estoy volviendo loca, estoy perdiendo la cabeza / [...] / Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar".

'honeybee'

En el estribillo de este tema, Olivia Rodrigo hace explícito lo "difícil" que es "describir" el amor cuando es tan intenso y "sincero". Al final, lo consigue al expresar su necesidad de analizar cada detalle de su pareja: "Y еspero no tener quе ver nunca cómo cambias la expresión en tu rostro / Un rostro que juro que podría pasar toda mi vida conociendo". Los ecos, el piano y los violines evocan un mundo casi fantástico, donde el amor puede cantarse desde la fragilidad antes de que exista ninguna grieta.

'maggots for brains'

En maggots for brains, Olivia Rodrigo escribe sobre la desolación de no estar con tu amante y de la imposibilidad de dejar de pensar en él. "Soy un zombi en mi cuerpo, soy un tren descarrilado / Me siento sucia, me siento podrida y todos los colores se ven apagados / Soy el triste caparazón de una mujer, y tengo gusanos en lugar de cerebro / Pero eso es algo que solo pasa en mí / Cuando mi amor se va", canta en el estribillo. ¿Y acaso compararse con un zombi cuando no estás con tu pareja no significa estar enferma de amor?

'u + me = ˂3'

Tras la ceguera por un amor casi dependiente, Olivia Rodrigo vislumbra la posibilidad de romper algún día: "Y sé que todos cambian, pero espero que nosotros no", dice el estribillo. "Si me cuentas de nuevo cómo nos conocimos y lo que pensaste de mí / A veces, me siento abrumada y me adelanto demasiado / Y a menudo tengo la sensación de que nunca querré a alguien más", añade en el puente, donde hace evidente su necesidad de imaginarse un "vivieron felices y comieron perdices".

'my way'

Este tema podría ser el Better Than Revenge de Olivia Rodrigo, pues Taylor Swift utilizó aquel tema de 2010 para advertir a otra mujer de que no se meta en una relación que no es suya: "Ahora estás en mi camino / No vayas, vayas a donde no perteneces". Con un fuerte protagonismo de la batería, la artista le canta directamente a esa tercera persona: "Esta es la parte donde la chica se enoja / Y la chica soy yo, ¿entendiste la indirecta?".

'purple'

Desde sus inicios, Olivia Rodrigo ha mostrado una gran obsesión por el morado, y en esta canción pausada demuestra por qué: "Me derrito contigo, tu rojo y mi azul / Ahora veo el mundo de color morado". Para ella, este color supone la fusión perfecta entre dos personas que parecen destinadas a estar juntas... o, al menos, en apariencia. "Hiciste que nuestros caminos se cruzaran hasta que las dos líneas formaron un círculo", canta. Pero lo que parece indestructible puede romperse si 'la enfermedad del amor' no se convierte en una relación sana y estable, como demuestra la segunda parte del álbum.

'the cure'

Olivia Rodrigo inicia la segunda parte del álbum con the cure, un tema marcado por la guitarra donde la artista comprende que la persona a la que amaba nunca será la solución a sus propios problemas. "Pero mi cabeza está llena de veneno, y mi corazón está lleno de dudas / Tengo toxinas en mis venas, tú intentaste absorberlas con todas tus fuerzas / Y se siente como medicación, y se siente bien para mí, estoy segura / Pero ya no importa cómo se siente tu amor / Nunca será la cura", dice el estribillo. Aquí termina la idolatría y comienza el desamor.

'begged'

Este tema lo presentó en el programa Saturday Night Live y habla sobre la sensación de mendigar amor dentro de una relación: "Soy paciente, tú estás aprеndiendo, finjo que no me duele / Porque dicen que es una virtud no dejar escapar un buen amor / Así que actúo tranquila y comprensiva, tomaré lo que estás ofreciendo / Pero nada es suficiente cuando sé que para conseguirlo tuve que rogar", canta con una voz llena de desilusión y con la delicadeza de la guitarra de fondo.

'what's wrong with me', con Robert Smith

Olivia Rodrigo actuó por sorpresa en el festival Primavera Sound de Barcelona el pasado 6 de junio y, además, presentó en exclusiva este tema junto a Robert Smith, el líder de The Cure. Juntos llegan a la conclusión de que la causa de su 'enfermedad indetectable' es el desamor: "Fui al doctor y me dijo que estaba bien / Debería hablarlo con un amigo / Pero no puedo levantarme de la cama / Mi cabeza da vueltas y tengo el estómago revuelto / Dicen que estoy enamorada, así que es difícil admitir que / No puedo comer, no puedo dormir / Creo que eres tú lo que está mal conmigo", cantan en el estribillo con unas voces magnéticas.

'less'

Esta es la gran balada del disco, donde Olivia Rodrigo muestra su faceta más vulnerable y melancólica. Con el piano como protagonista, retrata la paulatina destrucción de su relación sentimental con una nueva referencia a su malestar físico y mental: "Mi cuerpo y mi cabeza están protestando, tengo el estómago revuelto". Los últimos versos concretan el sentido de la canción: "Si amarme significa decir 'Cariño, creo que este es el final' / Supongo / Que desearía que me amaras menos".

'expectations'

En expectations, la tristeza da paso a la rabia: "No era inteligente o gracioso, pero me convencí de que lo era / [...] / Creí que era perfecto, y ahora su número está bloqueado". Después de una experiencia infructuosa, Olivia Rodrigo asegura que tiene "grandes expectativas" en sus futuras parejas y que se conformará con cualquiera. La segunda estrofa remite a bad idea right?, uno de los sencillos de su segundo álbum. En ambos temas, la artista se erige como una estrella del pop rock.

'cigarette smoke'

El disco termina con resentimiento y con la confirmación de que lo que parecía perfecto terminó siendo una decepción: "Devuélveme mi tiempo y te devolveré tu corazón / Creí que interpretábamos a la pareja perfecta / Hasta que ya no quisiste seguir con el papel", dice el estribillo de un tema dominado por la guitarra.

"Los recuerdos se vuelven oscuros", repite al final de cigarette smoke y, por tanto, del álbum. La memoria de lo ocurrido es confusa, pero sus emociones y sentimientos estarán eternamente materializados en las trece canciones de you seem pretty sad for a girl so in love. A veces, la cura al desamor es la posibilidad de desahogarse a través de la música.