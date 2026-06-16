Olivia Rodrigo se abre sobre sus nuevas canciones y su infancia: "Era actriz infantil, que es una forma muy solitaria de crecer"

Olivia Rodrigo celebra el lanzamiento de you seem pretty sad for a girl so in love, un tercer álbum en el que la artista ha volcado cómo vive ella el amor, pasando por un amplio abanico de emociones negativas y positivas.

Y en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music la artista ha hablado de sus inspiraciones a nivel musical, y también sobre las vivencias de su infancia, que han afectado significativamente en su manera de vivir la música.

Olivia Rodrigo | Apple Music / The Zane Lowe Show

Este tercer disco ha sido producido por su productor y colaborador de toda su trayectoria, Dan Nigro, y la cantante asegura que la confianza entre ellos ha sido indispensable para el proyecto. "Hay algo invaluable en tener a alguien cuyo criterio confías de manera absoluta. Y también alguien que te ha acompañado a través de distintas etapas de tu vida y sabe cómo sacar lo mejor de ti... Viene de la confianza y del cariño. Nos queremos muchísimo. A estas alturas somos prácticamente una familia. Hay una química muy específica entre nosotros que es difícil de recrear con alguien que conocí hace apenas seis meses. Además, es brillante. Me siento increíblemente afortunada de poder trabajar con él".

Una infancia solitaria

La artista es consciente de que su manera de vivir la infancia influyó significativamente en su amor por la música: "Ahora que tengo 23 años, puedo mirar atrás y ver mi infancia con un poco más de perspectiva. Pasé gran parte de mi infancia sola. Estudiaba en casa, soy hija única y además era actriz infantil, que es una forma muy solitaria de crecer. A veces pienso: 'Qué triste suena eso'. Pero también creo que esa es precisamente la razón por la que amo tanto la música".

"En esos momentos tranquilos y solitarios de la infancia, la música se convierte en tu refugio"

"En esos momentos tranquilos y solitarios de la infancia, la música se convierte en tu refugio. Y no creo que esa experiencia sea exclusiva mía. Muchísimos niños se sienten así, incomprendidos", expone la intérprete de Happier.

Esto le hizo abrazar la música y descubrir discos y canciones que le cambiaron la vida: "Cuando tienes 13 años y descubres Tapestry de Carole King por primera vez, piensas: 'Dios mío'. Es como si tu vida hubiera estado en blanco y negro y, de repente, pasara a estar en color. Es una experiencia tan hermosa y mágica".

De la misma manera vivió alcanzar la fama en una edad muy temprana: "Mirando atrás, siento muchísima compasión por aquella versión de mí misma. Era una carga enorme para una chica de 18 años. Tuve mucha suerte porque estaba rodeada de personas maravillosas que me protegieron".

Y siente un gran amor por su disco Sour: "Escucharlo hoy es como abrir una cápsula del tiempo de mi primer desamor. Qué hermoso es poder mostrarles algún día a mis hijos cómo me sentía a los 17 años, atravesando mi primera ruptura importante con mi primer novio serio. Fue algo muy especial. También me abrió muchísimas puertas y oportunidades".

El significado de algunas de las canciones

En la entrevista con Zane Lowe, Olivia Rodrigo reflexiona sobre algunas de sus canciones, como maggots fir brains: "Sabía que no quería hacer un rock basado en acordes potentes y guitarras explosivas, algo que quizá mucha gente esperaba. Quería algo más suave y sutil. Tomé muchas referencias de bandas de new wave y estilos similares: grupos que eran rock, pero no necesariamente punk como la gente podría imaginar. Recuerdo haber hecho esa canción y sentir que había descubierto algo nuevo. Me encanta cómo suena y me provoca una emoción muy intensa".

Olivia Rodrigo también habla sobre la canción honeybee, desvelando que es "la canción más antigua del álbum": "Recuerdo escribirla y sentirme muy emocionada porque, para mí, el gran desafío como compositora era: '¿cómo escribo una canción de amor que realmente signifique algo para mí?'. He escrito canciones de amor antes, pero me parecen un poco juveniles. Quería escribir una canción que capturara ese amor más maduro y lleno de matices que estaba viviendo".

Y the cure es una de las canciones más especiales: "Llevaba mucho tiempo intentando escribir esa canción. Recuerdo una conversación con una amiga que terminó convirtiéndose en el núcleo de todo el álbum. Le dije: 'Quiero hacer un disco sobre el amor. Estoy en una relación feliz. Tengo todas estas canciones de amor que adoro. Entonces, ¿por qué me siento tan deprimida? ¿Por qué no siento lo que creo que debería sentir?'. Después de esa conversación volví a casa y escribí the cure".

"Creo que mi mejor composición surge cuando tengo un poco de miedo de escribir algo"

"Creo que mi mejor composición surge cuando tengo un poco de miedo de escribir algo. Esa canción me enseñó muchísimo sobre mí misma. Y no siempre ocurre eso con una canción. Jamás habría podido escribirla en la época de GUTS ni de SOUR. Necesitaba más experiencia de vida y una introspección que mi versión de 17 años no tenía. Cuando eres adolescente ves el amor en blanco y negro. Este disco trata más de habitar las zonas grises", reflexiona en la mencionada entrevista.

Por otro lado, le "encanta begged", y recuerda cómo nació: "Hay canciones sobre las que trabajas durante semanas, revisándolas una y otra vez, cambiando letras y ajustando detalles. Pero esa canción llegó de una sola vez. La escribí completa de principio a fin. Estaba en una habitación de hotel en Londres con mi mejor amiga. Ella dormía, pero yo tenía un jet lag terrible. Me desperté a las cuatro de la mañana y escribí la canción".

"Lo mismo ocurrió con stupid song", desvela la artista. "Otra vez estaba sufriendo jet lag. Empiezo a pensar que es excelente para escribir canciones. Llegué de Londres a Nueva York, me desperté a las cuatro de la mañana y salí a caminar. No había nadie en la calle. En aquella época me estaba costando vivir en Nueva York. Me sentía observada, muy ansiosa. Pero esa madrugada fue la primera vez que pude caminar sin ansiedad, sintiéndome libre y feliz. Volví a casa y escribí la canción", cuenta, algo que plasmó en el videoclip del tercer single.