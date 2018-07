One Direction desvela la portada de 'Midnight Memories'

Ya podemos ver la portada de Mignight Memories , el próximo disco de One Direction que verá la luz el 25 de noviembre. Pero para que no sea tan larga la espera, los chicos han anunciado que el 28 de octubre podremos escuchar la canción Story of my life como adelanto de este trabajo.

Midnight Memories, el que será el tercer álbum de estudio de One Direction tras Up All Night y Take Me Home, ya tiene portada.

Este álbum que se publicará el 25 de noviembre incluirá su canción Best Song Ever, que recientemente batió récords en VEVO al registrar 12.3 millones de visitas en 24 horas. El vídeo de la canción ganó el premio Song Of The Summer en la pasada edición de los premios MTV Video Music Awards.

Pero los fans de la banda no tendrán que esperar hasta noviembre para escuchar nuevas canciones, el 28 de octubre One Directionestrenará el tema Story of my life. Para anunciar este lanzamiento, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomilson, Liam Payne y Niall Horan tuitearon la noticia junto con imágenes de ellos de pequeños, lo que revolucionó las redes sociales.

Tras el lanzamiento de Midnight Memories, One Direction ya han anunciado algunas fechas de su gira mundial de estadios Where We Are Stadium Tour para el 2014 que les llevará por varios países europeos incluyendo España. La fechas de los conciertos son el próximo 8 de Julio en Barcelona en el Estadi Olímpic y 10 de julio en Madrid en el Vicente Calderón (Entradas agotadas).