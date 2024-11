One Direction vuelve a los cines, el regalo con el que los directioners podrán despedirse de Liam Payne

El mundo de la música se ha vestido de luto. La noticia de la muerte de Liam Payne ha dado la vuelta al planeta. Todo ocurrió el pasado 16 de octubre cuando el cantante de Teardrops se precipitó por el balcón de un tercer piso del hotel CasaSur, en Buenos Aires, muriendo en el acto. Su cuerpo ha llegado a Londres, donde su familia se despedirá de Liam en una ceremonia en privado.

Gracias a su etapa en One Direction, la voz de Liam ha formado parte de la banda sonora de muchos de sus fans. Ahora, su público español, de alguna forma, podrá despedirse de Liam gracias a la emisión del documental One Direction: This Is Us en la gran pantalla. El documental, originalmente estrenado en 2013, volverá a ver la luz en las salas de los cines españoles el próximo 15 de noviembre.

¿Dónde puedo ver el documental de One Direction: This Is Us?

Tal y como cuenta EnjoyZaragoza, este es el siguiente listado de cines Cinesa en el que los directioners podrán ver la obra audiovisual de la banda:

Santander: Bahía de Santander: Calle Francisco, Tomás y Valiente, 1

Barcelona: Diagonal Mar: CC Diagonal Mar, planta 3

Marratxi (Mallorca): Festival Park: CC de Ocio Festival Park

A Coruña: Marineda City: Estrada Baños de Arteixo

Barakaldo: Max Ocio: CC Max Center Ocio Barakaldo

Madrid: Méndez Álvaro: Calle Acanto, 2

Getafe: Nassica: CC Nassica, avenida Río Guadalquivir, s/n

Churra (Murcia): Nueva Condomina: CC Nueva Condomina, Avenida Juan de Borbón, s/n

Terrasa (Barcelona): Parc Vallès: CC Parc Vallès, Avenida Can Jofresa, 85

Castellón: Salera: CC La Salera, Carretera Nacional, 340 km. 64,5

Asimismo, hay varios cines Kinepolis en los que sus fans podrán visualizar el documental de la banda de Story Of My Life. Entre ellos en

Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen : Calle Edgar Neville, s/n

: Calle Edgar Neville, s/n Paterna (Valencia) - Kinépolis Valencia : Avinguda de Francisco Tomàs I Valiente s/n

: Avinguda de Francisco Tomàs I Valiente s/n Alicante - Kinépolis Alicante Plaza Mar 2 : Centro Comercial Plaza Mar 2. Av. De Denia s/n

: Centro Comercial Plaza Mar 2. Av. De Denia s/n Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Kinépolis Barcelona Splau (en Centro Comercial Splau!): Avenida del Baix Llobregat, s/n

(en Centro Comercial Splau!): Avenida del Baix Llobregat, s/n Pulianas (Granada) - Kinépolis Granada: Calle Blvd. Billy Wilder

Calle Blvd. Billy Wilder Alcobendas - Kinépolis Madrid Diversia: C.C. Heron Diversia, Av. de Bruselas, 21

A su vez, lo podrás ver en Cines Filmax Gran Vía de Madrid y en los Mooby Cinemas de Balmes, Glóries y Arenas de Barcelona.

El documental One Direction This Is Us

La obra dirigida por Morgan Spurlock narra el origen de Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson. Su historia como grupo comienza tras el paso de la banda en X Factor UK en 2010.

El documental ahonda en los sueños de los integrantes, sus familias y sus sueños. Además, sus fans podrán uno de sus conciertos más icónicos: en el O2 Arena de Londres.

La muerte de Liam Payne: la noticia que conmocionó a medio planeta

La noticia de la muerte de Liam Payne el pasado mes de marzo llegó como un jarro de agua fría para el resto de integrantes del grupo. Tras su disolución en 2015, todos los miembros de la banda tomaron caminos por separado en lo musical. Sin embargo, Zayn, Niall, Harry y Louis manifestaron su dolor en redes con mensajes con los que homenajean a Liam.

Los detalles del funeral de Liam Payne

La familia de Liam Payne se despedirá del cantante en una ceremonia privada, tal y como ha comentado el diario The Sun. El funeral tendrá lugar en una catedral de Wolverhampton, su ciudad natal. La fecha no ha visto la luz para evitar su mediatización.

Hay quienes han pedido prudencia para el funeral del artista. Ha sido el caso de Orla Cordial, quien ha pedido a los fans del cantante que no acudan para que sus seres queridos puedan despedirse desde la intimidad.