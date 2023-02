James Rhodes es un reconocido seguidor del Betis. El pianista de Londres es gran aficionado del club hispalense, en el que dice que piensa cuando su psicóloga le pide que viaje a su lugar feliz 💚. "Es casi espiritual", dijo al hablar de esta afición en el programa Encuentros Inesperados de Mamen Mendizábal en laSexta.

El músico de 47 años presume en sus redes sociales de ser del club hispalense y muestra en sus publicaciones de Instagram que viaja a Sevilla siempre que tiene oportunidad para disfrutar de cerca de su equipo.

El himno del Betis por James Rhodes

El Betis es una de sus pasiones y la otra es el piano, instrumento que aprendió a tocar de manera autodidacta cuando era niño. A los 14 años empezó a estudiar con el pianista Colin Stone y acudió a clases durante cuatro años, lo dejó de manera radical a los 18 y no volvió hasta diez años después.

Con 28 años retomó este instrumento entorno al que ha desarrollado su carrera profesional y con el que se divierte también en momentos de ocio. Así fue cómo nació su original versión del himno del Betis que publicó en su perfil de Instagram el pasado noviembre.

"Estoy meta pachucho, pero quería celebrar la racha tremenda del Betis y desearles toda la suerte del mundo para el Derbi de domingo. Así que aquí va una pequeña improvisación sobre mi amado himno del Beti 💚💚💚", escribió el músico al compartir esta celebrada versión.

Antes ya había tocado la versión original del himno, que el propio club compartió en su cuenta de YouTube.

James Rhodes y su relación con Joaquín

El pianista es fan del Betis y también de Joaquín, con el que ha grabado un capítulo de su programa su programa La penúltima y me voy.

El pianista conoció al futbolista, al que define como uno de sus mayores héroes recientes, gracias a Mariló Montero, con quien compartió en abril de 2022 el encuentro inesperado en el programa de Mamem Mendizábal.

Sabedora de su afición, la presentadora pidió a Joaquín que le mandase un vídeo para James Rhodes, que atesora la grabación para el resto de su vida.

Meses después de este encuentro, James Rhodes pudo conocer a su ídolo y compartió la foto en sus redes. "Absolutamente encantador y extremadamente amable. No tengo idea de sus creencias políticas, no hablamos de ellas, pero realmente me gusta. Y quiero ser su amigo", escribió al publicar una segunda foto del futbolista.