La historia de James Rhodes: de ser víctima de abusos sexuales de niño a promover la ley de infancia en España

El pianista James Rhodes ha conseguido ser famoso en toda España. Más allá de sus habilidades al piano, la historia personal del británico ha llegado hasta el Congreso de los Diputados que en 2021 aprobó la Ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia, que amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar que los casos queden impunes. Es la conocida como Ley Rodhes.

Nacido el 6 de marzo de 1975, el artista se crió en una familia judía de clase alta en St. John's Wood, en el norte de Londres. Su infancia estuvo marcada por su profesor de educación física, quien abusó sexualmente de él en reiteradas ocasiones, desde los cinco años hasta los nueve, provocándole al también escritor numerosas secuelas físicas y psíquicas que le llevaron a intentarse quitar la vida varias veces.

Todas estas vivencias las reflejó Rhodes, que reside en Madrid desde 2017, en el libro Instrumental: memorias de música, medicina y locura (2015), un paso más en su lucha por erradicar la violencia, así como los abusos durante la infancia y la adolescencia.

Una vida marcada por los abusos sexuales

El profesor de gimnasia de James Rhodes abusó sexualmente del artista durante cuatro años, de los cinco a los nueve, lo que inevitablemente marcó su vida.

"Te conviertes en un cómplice del perpetrador. Ellos (los abusadores) fuerzan tu silencio y te dicen que no hables. Cuando estás rodeado de otra gente, tienes que hacer como si todo fuera normal. Lo que esto provoca es increíblemente manipulador y muy, muy tóxico. Cada día que lo proteges y no dices nada, te conviertes en su socio", contó el pianista..

“He probado todos los medicamentos que las grandes farmacéuticas han tenido a bien inventar, he destruido relaciones, me he autolesionado con rabia y he hecho todo lo que se me ha pasado por la cabeza para intentar detener ese zumbido incansable y violento que me retumba en la cabeza”, confesó el artista al hablar de este duro episodio, que fue determinante para que se convirtiese en pianista: “Solo el sonido del piano consiguió, y aún hoy lo hace, acallar mi ruido interior".

La biografía vetada de James Rhodes

Tres décadas después de ser víctima de abusos sexuales, James Rhodes decidió escribir su historia en una autobiografía que inicialmente fue vetada.

Vio la luz en 2015, después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido levantara el veto que pesaba sobre la obra. En Instrumental: A Memoir of Madness, Medication and Music, Rhodes sostiene que la palabra ‘abuso’ se queda corta: “Abuso. Qué palabra. Violación es mejor. Abuso es cuando le dices a un guardia de tráfico que se vaya al infierno. No es abuso cuando un hombre de 40 años te viola y te convierte en su juguete”.

"No es abuso cuando un hombre de 40 años te viola y te convierte en su juguete"

Fue la primera mujer de James Rhodes quien trató de prohibir la publicación del libro temiendo que su duro mensaje pudiese hacer daño al hijo de ambos, que hoy tiene 17 años. La batalla en los tribunales duró un año y medio.

"No me habrían permitido hablar del tema sexual ni de lo que acarreó: mis intentos de suicidio o las enfermedades mentales. Era más que prohibir un libro. Era prohibirle a un ser humano superar su pasado. Aterrador”, aseguró en una entrevista con El País.

En contacto con el Gobierno de España

El pianista James Rhodes se mudó a Madrid en 2017 por amor, y ya estando instalado en España escribió una dura carta al presidente Pedro Sánchez a través del diario El País. En ella le pedía una ley que acabara con la prescripción a los 18 años. “Solo el 15% de los casos se denunció a la policía. De este 15%, el 70% no llegaron a juicio", terminaba su carta.

Sánchez se puso en contacto con el primer ministro británico y se reunieron en la Moncloa junto con el representante de Save the Children. De ese encuentro salió la promesa de aprobar por la vía de urgencia una ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia.

Finalmente, en 2021, el Congreso dio luz verde a la Ley Rhodes, siendo la primera norma en el ámbito estatal que protege a los menores frente a las distintas formas de violencia.

"La única razón por la cual entré en política fue la ley, y he pagado un precio que no te puedes ni imaginar, pero a un nivel que casi ni me explico", aseguró el artista al salir la nueva norma.

"Hemos conseguido una cosa increíble: ahora en España somos líderes en el mundo con esta ley de protección infantil. Pero esto de los golpes que he recibido de la prensa, en las redes, en medios de derechas, por haber hecho una cosa para proteger los niños, es tan feo, corrupto, innecesario...", añadió dolido. Aun así, aseguró que "vale la pena" porque la ley es el proyecto más importante que ha emprendido en su vida.

“Ahora en España somos líderes en el mundo con esta ley de protección infantil”

Antes de que la ley viese la luz, en 2020, al pianista le fue concedida la nacionalidad española a través de la Carta de Naturaleza, por los “méritos artísticos” y por el “compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños”, según anunció el que era vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en un mensaje en su perfil de Twitter.

En qué fase está la Ley Rhodes y de qué va

En 2021, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley Rhodes por 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones.

La iniciativa legislativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, introdujo varias novedades en la. legislación anterior, entre ellas, la ampliación del plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar que los casos queden impunes. A su vez, creó unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, fomentó la formación para jueces y fiscales en esta materia y estableció la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización.

Actualmente, la suspensión judicial de visitas en casos de posible violencia machista se duplicó en año pasado por esta ley, tal como publicó elDiario.es, y compartió James Rhodes en su cuenta personal de Instagram, donde reúne alrededor de 146.000 seguidores.

A los que votan en contra de su ley

La Ley Rhodes salió del Congreso con el voto en contra de PNV y de Vox por motivos ideológicos, mientras que PdeCat y EH Bildu optaron por abstenerse.

El pianista James Rhodes dijo en Al Rojo Vivo no entender a quienes no apoyan una Ley de Protección a la Infancia. "Si vas a votar en contra de proteger a nuestros niños… es superfuerte. Hay algo mal en tu cabeza", sentenció.

A su vez, el británico explicó que esta ley trata un tema "humanitario" y que aunque había muchos que le decían que no confiara en los políticos, al final la Ley de Protección de la Infancia es un hecho.