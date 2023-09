El otro vídeo que revela todos los detalles del baile con cuchillos de Shakira en los MTV VMAs

El impacto de su aparición estelar en la gala de los MTV VMAs sigue latente. Disfrutar de la puesta en escena de la colombiana durante 10 minutos ha hecho despertar el recuerdo, si es que a alguien se le había olvidado, de que Shakira es leyenda mucho antes de que sus últimos trabajos cayeran como un meteorito en la tierra para abastecernos, de nuevo, de la mejor música.

Su recorrido por algunos de sus grandes éxitos —aunque era inabarcable hacer una representación justa de su carrera— dejó muchos momentos e imágenes memorables, entre ellos, el baile con cuchillos que precedió a uno de los hits de su carrera: Whenever, Wherever, una canción que acompañó de otros temazos como She Wolf, Te Felicito, TQG, Hips Don't Lie, Objection (Tango), y la sesión 53 con el productor argentino Bizarrap, que culminó desde las alturas el espectáculo.

Shakira baila la danza de las dagas en los Premios MTV VMAs, en septiembre de 2023.

Pero la incógnita del significado de esta danza de las dagas, como también se conoce la coreografía, dejó un poso en la actuaciónque protagonizó la intérprete de No. Cualquiera que siga a la artista sabe que no da puntada sin hilo y que incluir los cuchillos en el número no era algo aleatorio. Hemos visto muchas veces a Shakira bailando danza árabe, es signo de su personalidad artística, pero nunca así.

La realización audiovisual del momento se viralizó de forma instantánea:

El otro vídeo que revela el baile completo con cuchillos de Shakira

Este jueves se ha conocido otro punto de vista del momento de la actuación, desde la perspectiva de uno de los asistentes. Desde el público, este plano revela con todo lujo de detalles cada movimiento de la colombiana y enseña qué movimientos hacía la cantante cuando no mostraba las dagas al público.

El significado del baile con cuchillos

Desde el principio de su carrera, la colombiana se caracteriza por incluir en sus espectáculos movimientos de la danza del vientre. Esta danza árabe, conocida como la danza de las dagas o Raqs Al Sayf, es de origen oriental, y hace referencia a la Diosa Neit, una antigua diosa de la guerra y la caza, posteriormente creadora de dioses y hombres, diosa de la sabiduría e inventora en la mitología egipcia. Su energía guerrera es símbolo de la destrucción de enemigos y apertura de caminos.

Además, el baile rinde un claro homenaje a sus raíces libanesas por parte de su padre, William Mebarak Chadid. El baile fue el primer gran amor artístico de la cantante, en el que empezó con solo cinco años. Su acercamiento a la música fue primero por culpa de la danza árabe y, después, con ocho, empezaría a escribir sus primeras canciones.

A sus 46 años, Shakira hace años que se convirtió en referencia latina en todo el mundo. La fuerza global e influencia que supone su arte ha liderado la globalización de la música latina.