Vuelve a ver la actuación de Shakira en los MTV VMAs 2023

Shakira ha convertido en el centro de atención de los Premios MTV Video Music Awards.

La colombiana se ha subido al escenario del Prudential Center de Nueva York para darlo todo con un repaso a sus grandes éxitos.

Un medley que aúna sus canciones más icónicas, esas que la han convertido en una referencia latina en todo el mundo, y los últimos estrenos musicales, que la han llevado a romper un sinfín de récords este año 2023.

Las canciones que integran su show son She Wolf,Te Felicito, Monotonía, Hips Don't Lie, Objection (Tango), Whenever, Wherever y la sesión 53 con Bizarrap.

Además de estar nominada cuatro veces este año, en tres categorías diferentes, —Artista del Año, Mejor Canción Latina y Mejor Colaboración— la artista ha recibido el Premio Michael Jackson Video Vanguard, que reconoce sus más de 30 años de carrera.

De las otras cuatro nominaciones, fue la ganadora de la Mejor Colaboración por TQG junto a Karol G.

Se ha convertido en todo un referente de la música latina por todo el mundo, una fuerza huracanada capaz de llevar por todo el mundo el baile, el idioma y las costumbres del país que la vio nacer, Colombia.

Ha colaborado con las artistas más importantes del mundo, como son Beyoncé, Maná, Black Eyed Peas o Alejandro Sanz en su mítica Tortura, que precisamente fue la primera canción en español que sonó en estos premios en el año 2005.