Qué significa el baile con cuchillos de Shakira en los Premios MTV VMAs

Es historia. La actuación de Shakiraen los Premios MTV VMAs este 12 de septiembre ha eclipsado la atención y los titulares en todo el mundo y ha hecho de su vuelta a la música un fenómeno aún más firme, si es que cabía alguna duda. El corto repaso de su carrera en 10 minutos de baile y música ha resultado muy breve para una trayectoria tan densa y larga como la de la colombiana.

Shakira, durante su actuación en los Premios MTV VMAs.

El medley de la intérprete de Te felicito aunó sus canciones más icónicas,que la han convertido en una referencia latina en todo el mundo, y los últimos estrenos musicales, que la han llevado a romper un sinfín de récords este año 2023. El año, sin duda, de Shakira.

Las canciones que integraron su actuación fueron She Wolf, Te Felicito, TQG, Hips Don't Lie, Objection (Tango), Whenever, Wherever y la sesión 53 con el productor argentino Bizarrap, que culminó un espectáculo por todo lo alto alzando a la cantante en una gran plataforma.

El significado del baile con cuchillos de Shakira en los Premios MTV VMAs

Desde el principio de su carrera, la colombiana se caracteriza por incluir en sus espectáculos movimientos de la danza del vientre, un baile tradicional que no podía faltar en esta ocasión. De su espectacular show, que dejó sin respiración a todo el público de Prudential Center en Newark, la introducción de la canción Whenever, Wherever hizo que se le saltaran los ojos a más de uno cuando Shakira interpretó su peculiar baile y se quedó a solas en el escenario con dos grandes cuchillos.

Esta danza árabe, conocida como la danza de las dagas o Raqs Al Sayf, es de origen oriental, y hace referencia a la Diosa Neit, una antigua diosa de la guerra y la caza, posteriormente creadora de dioses y hombres, diosa de la sabiduría e inventora en la mitología egipcia. Su energía guerrera es símbolo de la destrucción de enemigos y apertura de caminos.

Además, el hecho de que Shakira incluyera esta interpretación rinde un claro homenaje a su origen libanés por parte de su padre,William Mebarak Chadid. El baile fue el primer gran amor artístico de la cantante, de la que ya hablaba cuando empezó a hacer sus primeras apariciones en televisión, y contaba que su acercamiento a la música fue primero por culpa de la danza árabe cuando tenía cinco años: "Toda la vida me ha gustado más el baile, el canto lo descubrí hace tres años", contaba una Shakira de solo 11 años.

La música, la danza y, en general, la disciplina artística, ha formado parte siempre de la vida de Shakira Isabel Mebarak Ripoll —su nombre real, que es árabe y proviene de “shukran”, que significa gracias—, que empezó a componer con solo ocho años.

Este premio MTV VMAs en la categoría de Video Vanguard Award se suma a la ristra de nombramientos de la cantante. El galardón reconoce la calidad de la artista que, tras siete años desde que lanzó su último álbum El Dorado, ha vuelto triunfante al panorama musical para convertirse en la primera cantante latinoamericana en lograr el título, que hace honor a la fuerza global e influencia que supone su arte, que ha liderado la globalización de la música latina.