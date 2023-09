Ozuna y Saiko cantan al desamor y la nostalgia en 'Te mentí', su primera colaboración

¿Te ha dejado tu pareja y la echas mucho de menos? Es un sentimiento que la mayoría de personas han experimentado en alguna ocasión y precisamente esta es la inspiración detrás de Te mentí, la nueva canción de Ozuna y Saiko bajo la producción de Ovy on the Drums.

Este dúo se lanza combinando un estilo reggaetonero y bailable con una letra melancólica sobre desamor. El tema cuenta la historia de una relación que termina y uno de los miembros no logra superarlo, incluso a pesar de estar viendo a otras personas. Al final, el corazón quiere lo que quiere.

El protagonista de Te mentí es el responsable de la ruptura y por varios versos da a entender que ha cometido varios errores importantes. Aún así, él es consciente de que no es suficiente para ella y le recomienda no volver con él: 'No quiero que estés con otro que no sea yo, pero en realidad soy todo lo que no quiero para ti'.

El videoclip —rodado en Madrid— muestra varios edificios en construcción y se ha grabado con tonos muy oscuros. Todo esto ayuda a crear una sensación de tristeza y vacío.

Te mentí es la primera colaboración de Ozuna y Saiko, consolidando al segundo como uno de los artistas urbanos de referencia.

Letra completa de 'Te mentí', de Ozuna y Saiko

[Intro: Ozuna]

Yeah (Oh)

Yeah-eh (Woh-oh-oh, eh)

O-O-Ovy On The Drums

[Refrán: Ozuna]

Te mentí (Te mentí)

No te he borra'o, todavía sigo pendiente a ti (Pendiente a ti)

Había deja'o el alcohol, pero volví (Pero volví)

Perderte dolió (Perderte dolió)

Bebé, me dolió (Bebé, me dolió)

Pensé que sí, pero no

[Coro: Ozuna]

No te he olvida'o (No te he olvida'o)

Todavía estoy pendiente a tus еstado' (A tus estado')

Bebé, ¿cómo has esta'o?

Sé quе no me han pregunta'o

Pero desde que te fuiste yo estoy down (Yo estoy down)

Baby, yo estoy down, eh, eh, eh (Oh-oh)

[Verso 1: Saiko]

Yo-yo-yo sé que tú ya no me cree'

Pero no te culpo, fui yo el que no hizo las cosa' bien

Cambié tu cuarto por una habitación de un hotel

Nuestras iniciale' escrita' por San Miguel

Será el único recuerdo que quede

Te 'toy escribiendo desde un avión a miles de kilómetro'

No quiero que estés con otro que no sea yo

Pero en realidad soy to' lo que no quiero pa' ti

Me siento egoísta y eufórico

Cuando estoy adentro de otra

Pero cuando termino quiero salir corriendo

A tus brazo' pa' escuchar como sale de tu boca

Que me quiere' y que todo está bien

You might also like

Dientes

J Balvin, Usher & DJ Khaled

MONTECARLO

Natos y Waor, Delaossa & ILL Pekeño

Pa Casa

ICON, Ryan Castro & Saiko

[Puente: Saiko]

Pero esto es lo que toca

Tener que dormir con ella imaginando que eres tú la que me arropa

Lo siento por dejarte rota

[Coro: Saiko & Ozuna]

Pero no te he olvida'o (-da'o)

Todavía estoy pendiente a tus esta'os

Bebé, ¿cómo has esta'o?

Sé que no me han pregunta'o

Pero desde que te fuiste yo 'toy down (Down)

Baby, yo 'toy down (Ozuna)

[Verso 2: Ozuna]

No-No-No te veo y estoy down

He busca'o a otra como tú, no la he encontra'o

Yo no sé lo que pasó a to' lo que habíamo' crea'o

Ni me ha pasa'o por la mente, mami, estar rebela'o

Yo pienso en ti, ma, cuando tomo

Ponme claro, ¿somo' o no somo'?

Que con otra no me pasa lo mismo que si te como

Me hace' falta bebé

Quiero que lo hagamo' en la troca otra vez

Solo quiero elevarte (Solo quiero elevarte)

En una esquina de la disco perrearte

Cómo prendíamo' pa' luego mojarte (Pa' luego mojarte)

Yo solo tengo los video' pa' mirarte

Solo quiero elevarte (Solo quiero elevarte)

En una esquina de la disco perrearte

Cómo prendíamo' pa' luego mojarte (Pa' luego mojarte)

Yo solo tengo los video' pa' mirarte

[Refrán: Saiko]

Te mentí (Te mentí)

No te he borra'o, todavía sigo pendiente a ti (Pendiente a ti)

Había deja'o el alcohol, pero volví (-ví)

Perderte dolió, bebé, me dolió

Pensé que sí, pero no

[Outro: Ozuna]

No te he olvida'o

No-No te—, no te—, no te—, no te—

No-No te he olvida'o

Baby, yo estoy down

Eh, eh, eh