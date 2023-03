Las palabras de cariño y admiración de Rosalía y Lana del Rey que confirman su amistad en los premios Billboard

Rosalía sigue haciendo historia en el música. La artista catalana ha recibido el premio a Productora del Año en los Billboard Women In Music Awards.

La intérprete de Motomami se ha convertido en la primera artista en recoger este galardón. Y es que la organización de los premios ha incorporado dos nuevas categorías en esta 16ª edición: Productora del Año y Talento Visionario, este último para Lana del Rey, con quien guarda una bonita amistad, y lo han dejado latente durante la gala.

Y es que la intérprete de Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd no se ha olvidao de Rosalía —a la que ha apodado Rose— en su discurso con una bonita frase: "Sería una gran merecedora del premio a Mujer del año, Rose, es asombrosamente increíble".

Por su parte, Rosalía le ha demostrado su cariño y admiración en su discurso con un efusivo "Lana del Rey, te quiero", dejando claro que hay una bonita conexión entre ambas.

Las artistas no han dudado en posar juntas en el evento dejando rastro de una gran amistad que sus fans esperan que se traduzca en una colaboración.