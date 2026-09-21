Paula Koops abre las puertas del 'Bar de los olvidados', su segundo álbum

La cantante Paula Koops ha puesto fecha al lanzamiento de su nuevo proyecto: Bar de los olvidados. Un álbum que verá la luz el 12 de febrero de 2027, siendo el segundo proyecto de larga duración de la artista desde el lanzamiento de MOTEL en 2024, y que muestra su voluntad por ofrecer una narrativa más personal y con un profundo trabajo estético en torno a la obra.

Una propuesta que ya se puede observar en Tu tercer cubata, el single adelanto del disco, en el que, acompañada de un sonido de pop enérgico, Paula Koops profundiza en los sentimientos generados por el desamor.

Tal y como propone la madrileña, Bar de los olvidados se convierte en un espacio sonoro ficticio en el que convergen las historias de quienes alguna vez dejaron de ser importantes para alguien, ofreciendo diferentes perspectivas de un drama común aunque personal.

Además, para este salto en la carrera de Paula Koops, ha querido dotar al proyecto de una edición física que resulta fundamental en el concepto, ya que el vinilo incluso tendrá la forma de corazón que la joven luce en el videoclip de Tu tercer cubata.

Desde el próximo 23 de septiembre a partir de las 12:00 horas se podrá optar a la preventa oficial del material y, durante el primer mes, quienes hagan el pedido anticipado podrán acceder a una listening party exclusiva en Madrid en enero. Por otro lado, el CD correspondiente a la preventa tendrá una portada alternativa.